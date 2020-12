« La vision de FAW est de devenir un constructeur automobile de classe mondiale au cours de la prochaine décennie. On s'attend à ce que la capacité d'innovation mène les constructeurs automobiles chinois d'ici 2025 à se classer au premier rang parmi les constructeurs automobiles mondiaux d'ici 2030 », a souligné Xu Liuping, président de FAW Group.

Hongqi prévoit déployer 28 nouveaux modèles, couvrant les séries L, H, Q, S, d'ici 2030, dont la plupart sont des véhicules à énergie nouvelle ou des véhicules intelligents. La technologie, la haute qualité et l'innovation sont les éléments essentiels de la marque Hongqi, selon Xu Liuping.

Wang Guoqiang, vice-président de FAW Group, a déclaré que « le modèle Hongqi E-HS9, avec le Hongqi H9, a formé une famille de produits haut de gamme de Hongqi, qui servira de base solide pour la création de l'image de marque de Hongqi, consolidera sa position sur le marché des véhicules à énergie nouvelle et aidera la marque à aller de l'avant ».

« Depuis la recherche et le développement et jusqu'à ses débuts, le Hongqi E-HS9 a fait l'objet de multiples cycles d'essais et de vérifications rigoureux, ce qui reflète la poursuite inlassable de la haute qualité de Hongqi », a souligné M. Guoqiang.

Les propriétaires du Hongqi E-HS9 obtiendront une série de privilèges, tels que des batteries de recharge gratuites à la maison, un service d'installation à guichet unique, des ressources de recharge publiques gratuites de grande qualité, un premier essai des produits de Hongqi, une garantie à vie gratuite et plus encore.

Les premiers propriétaires privilégiés du modèle E-HS9 ont déclaré que le modèle E-HS9 de Hongqi leur plaisait surtout en raison de ses configurations intelligentes, de son apparence exceptionnelle et de sa qualité supérieure.

Hongqi a vendu un total de 178 000 unités de véhicules au cours des onze premiers mois de l'année, une augmentation de 102,4 % par année.

Les véhicules de marque Hongqi (« drapeau rouge » en chinois) sont utilisés pendant les défilés lors de célébrations nationales, ce qui témoigne de l'importance symbolique du fabricant au sein de l'industrie automobile chinoise. La première voiture Hongqi a été fabriquée en 1958, ce qui en fait la plus ancienne marque chinoise de véhicule de tourisme.

FAW Group, qui a été fondé en 1953 à Changchun, capitale de la province du Jilin dans le nord-est de la Chine, est considéré comme le berceau historique de l'industrie automobile chinoise.

