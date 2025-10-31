BEIJING, 31 octobre 2025 /CNW/ - L'édition 2025 du Chishui River Forum s'est tenue mardi dernier à Maotai dans la ville de Renhuai, située dans la province du Guizhou, dans la région Sud-Ouest de la Chine.

Sur le thème de l'harmonie (« Interweaving Harmony »), le forum a attiré près de 400 représentants de sociétés d'alcool de renom et des experts de l'industrie nationaux et internationaux pour discuter et explorer le développement durable de l'industrie mondiale des spiritueux.

Selon les participants au forum, l'industrie mondiale des spiritueux est actuellement confrontée à des défis communs comme la concurrence homogène, la perte de jeunes groupes de consommateurs et les pressions pour atteindre le développement durable.

L'industrie mondiale du baijiu est également aux prises avec des besoins de transformation, appelant à une vision plus ouverte et à un état d'esprit inclusif.

Les experts de l'industrie sont d'avis que, dans le contexte d'une intégration profonde de l'économie et de la culture mondiales, le développement collaboratif fasse l'objet d'un consensus de l'industrie pour l'avenir du secteur des spiritueux.

Le renforcement de la coopération transfrontalière, la promotion de l'innovation technologique, le partage des ressources de l'industrie et l'élaboration conjointe de normes de qualité insuffleront une nouvelle vitalité à l'apprentissage mutuel des cultures des spiritueux chinois et étrangers tout en stimulant un développement de haute qualité de l'industrie mondiale des spiritueux.

En organisant des sous-forums thématiques, des dialogues et d'autres séances, l'édition 2025 du Chishui River Forum a facilité le remue-méninges à l'échelle de l'industrie sur des sujets comme l'exploration de scénarios d'application pour le développement du baijiu, la mobilisation du groupe de consommateurs « Gen Z » et la transformation numérique de l'industrie des spiritueux.

