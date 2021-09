Xinhua Silk Road : L'édition 2021 du Silk Road Maritime Port International Cooperation Forum, qui a pour but de stimuler la coopération dans le secteur maritime, se déroule présentement à Xiamen

« Silk Road Maritime est une marque internationale de services de logistique intégrés au service de la Belt and Road Initiative (BRI), et une nouvelle plateforme pour les services de commerce et d'expédition internationaux offrant des services standardisés, une exploitation pratique et une gestion intelligente », a déclaré Zhang Baochen, vice-président exécutif du neuvième conseil du China Institute of Navigation.

« Le bon développement de Silk Road Maritime est une mesure importante pour que la province du Fujian puisse mettre en œuvre la BRI, établir la zone centrale de la Route maritime de la soie du XXIe siècle et promouvoir l'ouverture et la coopération internationale », a souligné Yin Li, secrétaire du Parti communiste du Fujian.

« La province du Fujian s'attend à ce que davantage d'entreprises et d'institutions se joignent à l'alliance de la Route maritime de la soie pour faire de Silk Road Maritime une marque de logistique d'expédition maritime de renommée mondiale. Cela améliorera les échanges et la coopération et favorisera le développement des secteurs industriels, financiers, économiques et commerciaux. S'ensuivra un développement et une prospérité qui profiteront à tous », a ajouté Yin Li.

« Le transport des marchandises demeure un élément prépondérant du commerce international, et en tant que principale zone de la Route maritime de la soie du XXIe siècle, Fujian saisit d'excellentes occasions d'étendre l'influence de marque de Silk Road Maritime et d'innover dans le domaine du transport multimodal », a souligné Ning Jizhe, chef adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, principal planiste-économiste de la Chine.

Une série de résultats importants ont été dévoilés lors du forum, y compris un livre bleu sur le développement de Silk Road Maritime en 2021 et le huitième lot de routes de navigation nommées en l'honneur de Silk Road Maritime.

Bai Fengchuan, secrétaire général de la China Customs Brokers Association, a publié les normes des services de dédouanement de Silk Road Maritime, notant que ces normes peuvent fournir des évaluations objectives, quantifiables et complètes pour les ports maritimes nationaux et internationaux. Celles-ci peuvent ainsi servir d'outil pratique et efficace favorisant l'apprentissage mutuel entre les ports et permettre un développement plus efficace.

La plateforme d'information de Silk Road Maritime a également été lancée lors du forum. Elle vise à intégrer les ressources existantes de la plateforme d'information sur les douanes, les ports et le commerce à Fujian afin d'étendre la coopération logistique intelligente au pays et à l'étranger et de promouvoir l'intégration approfondie de la logistique et de l'information.

