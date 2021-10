Il comprendra cinq forums parallèles au cours desquels les participants pourront échanger leurs points de vue sur l'économie réelle et les services financiers, le développement vert et la contribution financière, l'ouverture du secteur financier et la coopération financière à l'échelle mondiale, la technologie financière (fintech) et l'économie numérique, et les systèmes de gouvernance et la sécurité financière.

Près de 400 participants du pays et de l'étranger discuteront de sujets importants comme le paradigme du développement de la « double circulation ». Il est à noter que le forum a attiré plus de 140 participants étrangers provenant de 32 pays et régions, une augmentation de 130 % par rapport à l'année précédente. La plupart des forums sur les enjeux mondiaux comprendront des discours liminaires d'experts étrangers.

En outre, des activités particulières comme une exposition sur le RMB numérique et les outils de réglementation de la technologie financière auront également lieu pendant le forum.

Fondé en 2012, le forum organisé conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, la Banque populaire de Chine, l'Agence de presse Xinhu, la Commission chinoise de réglementation du secteur bancaire et de l'assurance, la China Securities Regulatory Commission (CSRC) et la State Administration of Foreign Exchange (SAFE), est considéré comme un baromètre de la réforme financière et du développement de la Chine.

Lien original: https://en.imsilkroad.com/p/324338.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1663836/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

