BEIJING, 6 sept. 2023 /CNW/ - Deux ans se sont écoulés depuis que le « Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan » a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO le 25 juillet 2021, et une série d'activités de célébration s'est tenue récemment à Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

1

Quanzhou était l'un des plus grands ports du monde le long de l'ancienne route maritime de la soie, en particulier dans la dynastie Song (960-1279) et la dynastie Yuan (1271-1368) lorsque de nombreux navires y venaient de jour comme de nuit pour le commerce. Des marchands du monde entier ont fabriqué des statues et des temples dans la ville pour prier pour des affaires florissantes. À leur tour, ces constructions ont fait de Quanzhou une ville à l'architecture diverse et passionnante.

Le bien culturel inscrit, qui comprend 22 sites d'édifices administratifs historiques, des édifices religieux et des statues comme le pont de Luoyang et le temple Fu Wen, témoigne de la contribution de la Chine à un commerce maritime mondial prospère.

Pour célébrer le deuxième anniversaire de l'ajout des sites du patrimoine culturel à la liste du patrimoine culturel mondial, des prestations musicales de Nanyin, un art de la scène traditionnel dominant dans le sud du Fujian et l'une des plus anciennes formes musicales existantes en Chine, ont eu lieu au temple Fu Wen. Les chansons classiques de Nanyin, après adaptation moderne, sont devenues joyeuses, mais ont conservé leurs mélodies rustiques et simples, animant l'architecture séculaire et gagnant des salves d'applaudissements.

Ces prestations s'inscrivaient dans le cadre d'une saison musicale spéciale qui s'est déroulée de la fin juillet à la mi-août afin de stimuler le développement de Quanzhou en tant que ville modèle pour la protection et l'utilisation du patrimoine mondial.

Yao Ying, initiateur de l'événement musical, s'attendait à ce que la combinaison de la musique, des arts et de la culture locale internationalisés permette de mieux mettre en valeur l'inclusivité de Quanzhou comme point de départ de l'ancienne route maritime de la soie.

Quanzhou, qui abrite des sites du patrimoine mondial de renommée mondiale, a connu un essor touristique. Au cours du premier semestre, la ville a reçu au total 38,16 millions de visites touristiques nationales et étrangères, soit une hausse de 49,4 % par rapport à l'année précédente, les revenus touristiques s'élevant à 43,18 milliards de yuans, soit une hausse de 60,8 % par rapport à l'année précédente.

