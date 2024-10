BEIJING, 4 octobre 2024 /CNW/ -- Né en Hongrie, Bruno Hasulyo est non seulement un athlète professionnel, mais aussi un aventurier dans l'âme et un entrepreneur visionnaire. Son parcours de vie a été guidé par un objectif unique : devenir une figure emblématique dans le monde de la planche à pagaie et marquer le début d'une nouvelle ère pour le sport, où celui-ci devient plus accessible à tous.

Le parcours professionnel de Bruno en tant qu'athlète de la planche à pagaie a commencé il y a neuf ans. Grâce au soutien indéfectible d'une équipe exceptionnelle, il a obtenu des résultats remarquables, notamment des titres mondiaux, des performances record, etc. Cependant, ce qui distingue Bruno, c'est sa vision de l'avenir. Il ne se contente pas de succès personnel. Il est déterminé à transformer le sport lui-même. À l'heure actuelle, il gère sa nouvelle usine dans la région de Pujiang du district de Minhang, à Shanghai.

