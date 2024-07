BEIJING, le 1er juill. 2024 /CNW/ - Vendredi, un avion exploité par JD Airlines a atterri à l'aéroport de Wuhu Xuanzhou dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, marquant le premier vol d'une nouvelle route internationale de fret aérien reliant la ville de Wuhu à la capitale du Vietnam, Hanoï.

Le lancement de cette route de fret internationale, qui est la première du genre exploitée à l'aéroport de Wuhu Xuanzhou, démontre les efforts de la ville pour un niveau plus élevé d'ouverture et une intégration plus profonde dans l'économie mondiale.

La photo montre le lancement de la route internationale de fret aérien Wuhu-Hanoi le 28 juin. (Source : Wuhu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Selon l'aéroport, il est très important pour Wuhu d'accélérer la construction d'un réseau international de fret aérien accessible à l'échelle mondiale et de construire une plaque tournante du fret aérien concurrentielle à l'échelle internationale.

Le 18 mars de cette année, l'aéroport a obtenu l'approbation du Bureau national de gestion portuaire pour mener temporairement des activités liées au fret.

L'aéroport a officiellement commencé ses activités en avril 2021 et a actuellement ouvert 41 routes aériennes de passagers et 6 routes tout cargo. Il se positionne comme un aéroport civil de taille moyenne et une plaque tournante spécialisée dans le fret aérien.

En 2023, le débit de passagers de l'aéroport a atteint 1,23 million, soit une augmentation de 218 %, et le débit de fret et de courrier a dépassé 20 000 tonnes, soit une hausse de 314 % par rapport à l'année précédente. Au cours des cinq premiers mois de 2024, le débit de fret et de courrier s'est élevé à 11 600 tonnes, en hausse de 191 % par rapport à l'année précédente.

