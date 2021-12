Cette saison-ci, on utilise les technologies les plus récentes, comme les drones et l'animation 3D, pour présenter le patrimoine mondial à l'écran afin d'aider le public à mieux comprendre, suivi de la promotion sur les médias sociaux comme Weibo, Wechat et Tik Tok.

Pour ce qui est de la promotion de la culture et du patrimoine, Jiugui Liquor, originaire de la province du Hunan, au centre de la Chine, a toujours aspiré à devenir un pionnier en matière de culture de l'alcool, et ce, depuis les tout débuts de l'entreprise. Elle a aussi intensifié ses efforts en matière de transmission et d'héritage de la culture de l'alcool de bien des façons au fil des ans.

Cette année, Jiugui Liquor a fait la promotion d'une exposition itinérante comme vitrine de la transmission de la culture de l'alcool à l'échelle de la Chine avec Chinese National Geography, la revue de géographie la plus réputée en Chine, qui ont collaboré afin de faire la promotion de la culture du Hunan.

« Jiugui » signifie littéralement « ivrogne » ou « tête de jus » en mandarin, ce qui évoque une quête de liberté et un sentiment de bien-être dans la culture locale de l'ouest du Hunan.

