BEIJING, 16 octobre 2023 /CNW/ - Une exposition alimentaire de premier plan a commencé jeudi dans l'est de la Chine, à Huai'an, au nord du delta du Yangtsé. L'événement rassemble des spécialistes du pays et de l'étranger qui souhaitent partager leurs connaissances entourant la revitalisation de l'industrie alimentaire et améliorer les avantages pour la population.

La photo montre le lieu où se déroule la conférence sur le développement novateur de la capitale gastronomique mondiale. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le 12 octobre, la sixième édition de l'Exposition alimentaire mondiale de Chine (Huai'an) et salon économique et commercial Golden Automn ont commencé dans la ville, le principal lieu d'origine de la réputée cuisine Huaiyang, l'une des quatre principales cuisines traditionnelles en Chine. L'événement prendra fin le 14 octobre.

Avant l'exposition alimentaire, une autre conférence sur le développement novateur de la capitale mondiale de la gastronomie a également eu lieu à Huai'an pour discuter des mesures visant à mieux construire la ville créative de gastronomie.

En tant que lieu central pour le développement de la cuisine Huaiyang, Huai'an attache une grande importance à la promotion de l'industrie de la cuisine Huaiyang et partage avec le monde la culture gastronomique de la cuisine Huaiyang, ce qui lui permet de mieux se faire connaître du monde extérieur.

Huai'an est devenue en 2021 la cinquième « ville créative de gastronomie » de l'UNESCO en Chine, après Chengdu, Shunde, Macao et Yangzhou.

Wang Xianghong, mairesse adjointe de la ville, a déclaré que la cuisine Huaiyang en tant que caractéristique attrayante de Huai'an est profondément intégrée au développement économique et social de la ville. En plus de promouvoir la cuisine Huaiyang, Huai'an se concentre particulièrement à tirer parti de son rôle à titre de l'une des capitales gastronomiques mondiales pour stimuler l'industrie alimentaire locale afin de favoriser un développement de meilleure qualité.

Elle a ainsi exprimé le souhait que les participants à la conférence échangent leurs opinions et leurs idées concernant l'héritage et l'application de la culture de la cuisine Huaiyang et renforcent la coopération connexe.

Les délicieux aliments créent des relations privilégiées favorisant des échanges culturels mondiaux plus étroits. « L'exposition alimentaire offre une plate-forme idéale faisant la promotion d'une connectivité active entre les villes du monde et contribue à enrichir la diversité et la durabilité de la ville », a déclaré un expert du Réseau des villes créatives de l'UNESCO.

Des certificats de capitale mondiale de la gastronomie ont été délivrés à différents consultants spéciaux de la ville au cours de la conférence. De plus, des représentants de Xiamen, Chengdu, Wuhan, Qingdao, Suzhou et Chaozhou en Chine, et de Phuket, en Thaïlande ont discuté de leurs expériences concernant la nourriture créative et d'autres sujets connexes.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/336473.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2247713/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jingyan Gao, [email protected]