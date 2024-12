PÉKIN, 23 décembre 2024 /CNW/ - La 26e édition du monde de glace et de neige de Harbin a ouvert ses portes le 21 décembre à Harbin, surnommée la « ville de glace », dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine), et a ainsi marqué le retour de l'un des parcs d'attractions hivernaux les plus emblématiques du pays.

De nombreux visiteurs ont afflué dès l'ouverture du parc, et certains d'entre eux ont fait la queue sur des centaines de mètres pour découvrir les populaires toboggans de glace.

La photo montre le bonhomme de neige géant à Harbin, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine. (Xinhua/Dai Jinrong) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Outre le monde de glace et de neige de Harbin, de nombreuses attractions sur le thème de l'hiver ont également fait leur apparition pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Le 17 décembre, un bonhomme de neige géant a été érigé dans le parc musical de Qunli. Paré d'une écharpe rouge, d'un bonnet rouge et arborant un grand sourire, cet emblème annuel de la ville a attiré des foules de touristes.

Sur la place Sophia et dans la rue centrale, dix adorables pingouins du Harbin Polarpark se sont dandinés et ont chanté pour saluer leurs admirateurs.

Dans la zone panoramique de l'île du Soleil, une magnifique sculpture de neige de 20 mètres de haut représentant Sun Wukong, connu sous le nom de roi des singes, a fait son apparition lors de la 37e exposition internationale d'art de la sculpture de neige de l'île du Soleil de Harbin, arborant une allure majestueuse et puissante.

Une exposition de roses jaunes gelées dans des blocs de glace jaillissant d'un mur de glace pour créer une cascade de fleurs devant un centre commercial de la ville est devenue virale sur les médias sociaux.

Une série d'événements spéciaux tels que le 41e festival international de la glace et de la neige de Harbin, le 51e parc d'art des lanternes de glace, le 7e carnaval de glace et de neige de la rivière Songhua, le 36e concours international de sculpture sur glace et le 12e concours international de sculpture sur glace combinée seront organisés afin de renforcer l'attrait des activités liées à la glace et à la neige de Harbin.

