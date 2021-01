BEIJING, le 5 janv. 2021 /CNW/ - GCL System Integration (GCLSI) va accroître sa présence au sein de la nouvelle industrie énergétique, après l'annonce par les autorités chinoises d'une série de politiques favorables au développement.

Grâce à ces mesures, GCLSI a accéléré son expansion sur le marché intérieur et mis en marche un certain nombre de nouveaux projets énergétiques.

Au début de décembre, GCLSI a inauguré une installation de production de modules photovoltaïques (PV) à Hefei, capitale de la province d'Anhui en Chine orientale. Forte d'un investissement total de 18 milliards de yuans (environ 2,75 milliards de dollars américains), l'installation sera construite en quatre étapes entre 2020 et 2023; déjà entamée, la première de ces phases affichera une capacité de production de 15 GW.

« Avec la mise en service de cette infrastructure à grande échelle, la production de plaquettes de silicium de 182 et de 210 mm générera un renouveau au sein de l'industrie en remplaçant des produits désuets », a déclaré Eric Luo, président de GCLSI.

Dans le contexte de son expansion industrielle, GCLSI a également obtenu un appui solide des institutions financières qui favorisent particulièrement la mise en œuvre de projets verts.

Le 23 novembre, GCL, la société mère de GCLSI, a signé une entente avec la China Construction Bank (CCB) et l'entité administrative du Parc de développement économique et technologique national Xinjiang Zhundong pour développer un projet intégré de stockage d'énergies éolienne et solaire dans le nord-ouest de la Chine.

En plus de son expansion sur le marché domestique, l'entreprise a également le vent dans les voiles sur les marchés outre-mer, dont les activités représentent près de 70 % de son rendement des dernières années.

Actuellement, l'entreprise a pris les devants pour fournir des modules et solutions PV à haute efficacité dans plus de 55 pays et régions du monde.

Inscrite à la Bourse de Shenzhen, GCLSI a créé une chaîne industrielle intégrée dans l'industrie des technologies photovoltaïques. L'innovation étant une priorité dans son développement, elle a enregistré plus de 3 000 brevets et droits d'auteur dans le domaine de l'énergie propre.

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Silvia, +86-15117925061