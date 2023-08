BEIJING, 30 août 2023 /CNW/ - Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co., Ltd. a participé à l'édition 2023 du salon Eurasia Commodity and Trade Expo (Chine), qui a eu lieu du 17 au 21 août à Urumqi, la capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.

Au cours de l'exposition, de nombreux exposants et visiteurs du monde entier ont visité le pavillon, ont goûté aux produits de Fenjiu et ont découvert la culture derrière l'alcool. La riche histoire et le goût délicat de Fenjiu ont impressionné les visiteurs lors de l'exposition.

Fenjiu se démarque lors du salon Eurasia Commodity and Trade Expo (Chine) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En outre, ces derniers ont également apprécié le cocktail à base d'alcool Fenjiu.

Selon la société, Fenjiu a introduit de nouvelles façons de boire et créé de nouveaux scénarios de consommation, faisant en sorte que de plus en plus de gens apprécient cet ancien baijiu chinois.

Le salon, dont le thème était « promouvoir l'esprit de la route de la soie, renforcer la coopération au sein de l'Eurasie », a attiré plus de 1 300 entreprises de 26 provinces, régions et municipalités de Chine et de 40 pays et régions d'outre-mer.

