« Si vous vous intéressez à l'histoire et aux sciences humaines, je vous recommande de visiter le village barricadé de Shibao, l'île Huanghua, le musée Zhongzhou, le temple Baigong et la rue ancienne Zhongzhou. Si vous préférez les endroits passionnants et à couper le souffle, je vous suggère de regarder le spectacle Flames and Fumes: Three Kingdoms, de vous rendre à la vallée de Huatian et à E-sports Town, et de descendre la rivière Dongxi. Si vous cherchez un lieu de loisirs et de détente, je vous conseille de visiter le Three Gorges Orange County Pastoral Complex, la Golden Flower and Fruit Mountain, le Tianchi Forest Park et le Guanhu Water Village à Maguan », a poursuivi M. Zuying, en recommandant des circuits touristiques de qualité aux citoyens du Net.

Il vaut la peine de mentionner que le village barricadé de Shibao, qui fait face au Yangtzé et qui a été construit sur les rochers, est l'une des huit édifications les plus fantastiques au monde. Le spectacle Flames and Fumes:Three Kingdoms est une présentation haut de gamme de paysages de la vie réelle qui s'appuie sur des histoires historiques.

De plus, M. Huang a présenté des mets locaux aux citoyens du Net, y compris les haricots durs fermentés de Zhongzhou, les oranges de Zhongxian, les dumplings sucrés et ainsi de suite.

