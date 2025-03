BEIJING, 13 mars 2025 /CNW/ - Quanzhou, une ville côtière historique de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, a connu une forte croissance touristique pendant les vacances de la Fête du printemps 2025, avec 10,12 millions de visites et des recettes touristiques de 10,1 milliards de yuans (près de 1,4 milliard de dollars américains), soit une augmentation de 23,6 % et de 25,9 % respectivement par rapport à l'année précédente, se classant ainsi en tête de la liste des 10 villes festives les plus populaires de 2025 de Mafengwo.

Ce boom a été alimenté par les arts du spectacle traditionnels. Le Marionette Theatre de Quanzhou a présenté 94 spectacles pendant les vacances, attirant plus de 30 000 spectateurs et générant 2 millions de yuans en ventes de billets. Les prestations quotidiennes sont passées à sept spectacles en raison de la forte demande, les billets en ligne se vendant instantanément. Plus de 300 spectacles d'opéra faisant partie du patrimoine culturel immatériel, dont l'opéra Liyuan et l'opéra Gaojia, ont attiré un public essentiellement jeune.

La propriété intellectuelle culturelle (PI) est devenue un moteur économique. La sculpture du serpent vert du temple Confucius de Quanzhou, qui se mêle à des éléments locaux tels que les haricots corail panachés orientaux et les chapeaux de lettrés, a généré 1 million de yuans de ventes de jouets en peluche et de souvenirs. Des entreprises locales telles que Peak Group ont contribué à la conception d'installations telles que les « serpents à sept couleurs de haricots coralliens », exposées sur des sites touristiques.

Les gains du tourisme permettent de dynamiser la préservation de la culture. La troupe de marionnettes à cordes réinvestit ses gains dans l'innovation et la modernisation des installations, tandis que le groupe de musique modernise une musique locale vieille de 800 ans, se produisant dans le monde entier, de Shanghai à Londres.

Les données annuelles révèlent que la ville a accueilli 100 millions de touristes en 2024 et que les dépenses touristiques ont augmenté de 20,8 % pour atteindre 121,14 milliards de yuans (près de 16,7 milliards de dollars américains), dynamisant ainsi les secteurs du transport, de l'hôtellerie et de la restauration. L'intégration du patrimoine culturel et du tourisme a forgé un modèle durable, favorisant à la fois la croissance économique et la redynamisation des traditions.

