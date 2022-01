Ce nouveau véhicule est le premier modèle doté de la technologie iCar Ecology de Chery, dont le prix varie de 29 900 à 43 900 yuans, ce qui devrait donner lieu à une expérience de conduite écologique, économique et pratique.

Des espaces d'exposition sont également aménagés au festival culturel pour mettre en valeur l'histoire et la culture de Wuhu, sa technologie moderne et ses marques locales. Les gens ont la chance de voir des sculptures sur grain de riz, des teintures pour pâtes et d'autres œuvres d'art populaire traditionnel de Wuhu, ainsi que des réalisations de pointe dans le domaine de la science et de la technologie, comme des véhicules à énergie nouvelle, des robots, etc.

L'événement est une grande activité pour enrichir la vie culturelle des citoyens, une scène pour démontrer les réalisations innovantes des entreprises de Wuhu, et également une occasion de promouvoir l'image de Wuhu, a déclaré Shan Xiangqian, chef du Parti communiste de la ville de Wuhu.

Lien original https://en.imsilkroad.com/p/325699.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719282/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719283/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719284/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719285/image_4.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amanda, +86 18610280219