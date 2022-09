BEIJING, 9 septembre 2022 /CNW/ - Une conférence sur le développement de l'industrie émergente a eu lieu mercredi à Kunshan, pour célébrer le 30e anniversaire de la zone de développement économique et technologique (ZDET). L'événement a également permis aux gens de voir la signature, le début et la fin d'une série de projets.

La photo montre Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. [Photo fournie à Xinhua Silk Road] (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Trente-trois projets représentant un investissement total de plus de 50 milliards de yuans (environ 7,18 milliards de dollars américains) ont été signés dans la ville de Kunshan, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, couvrant des domaines tels que l'économie numérique, la fabrication intelligente et les nouvelles énergies. Pendant ce temps, un total de 45 projets ont été officiellement lancés et 46 projets ont été achevés, selon l'organisateur de l'événement.

En outre, deux nouvelles plateformes, soit la base de Kunshan de la Bourse de Beijing et le centre d'incubation des petites et moyennes entreprises de Kunshan, ont été dévoilées durant l'événement.

Kunshan est une pionnière de la campagne d'ouverture de la Chine. Approuvée par le Conseil des affaires de l'État en 1992 comme zone de développement économique et technologique au niveau étatique, Kunshan a attiré des investissements étrangers de plus de 43 milliards de dollars américains de 51 pays et régions, finançant plus de 2 700 projets. Cinquante-deux entreprises du Fortune Global 500 établissent des installations à Kunshan.

En 2021, Kunshan a enregistré un produit intérieur brut (PIB) régional de 474,81 milliards de yuans, enregistrant plus de 1 billion de yuans de production totale par les entreprises industrielles au-dessus de la taille désigné. Ses exportations et importations totales se sont chiffrées à 106,6 milliards de dollars américains, et son chiffre du commerce extérieur lui a permis de se classer au premier rang des villes-districts en Chine.

Les réalisations ont été rendues possibles grâce aux efforts de Kunshan visant à optimiser l'environnement commercial. De nouvelles politiques ont été mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires, et ce, pendant quatre années consécutives.

Consultez le lien original au : https://en.imsilkroad.com/p/329900.html .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895461/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gao Jingyan, +86-13552905167