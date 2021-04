Xinhua Silk Road : Des projets d'investissements totalisant 100 milliards de yuans sont attribués dans la ville de Yangzhou, en Chine, à l'occasion du festival Flowery March qui a débuté dimanche

Lancé en 2002, le festival annuel est devenu au cours des deux dernières décennies une importante plateforme de promotion de l'environnement d'affaires, de présentation des projets d'investissement et d'amélioration des relations d'affaires pour la ville.

« En tant que ville ouverte et inclusive, berceau d'entreprises florissantes, Yangzhou s'est toujours dévouée à créer un "merveilleux Yangzhou", soit une ville offrant un environnement d'affaires agréable et commode, qui attire les amis pour partager des occasions d'affaires dont ils pourront tirer profit, » a déclaré Xia Xinmin, secrétaire du comité municipal du parti de la ville.

Au cours du festival de cette année, la ville a conclu la signature de 180 projets dans les secteurs de la fabrication de pointe, des services modernes et de l'innovation en science et technologie. Les investissements dans les secteurs de la fabrication de pointe et des services modernes s'élèvent à 122,46 milliards de yuans.

Parmi les projets retenus, on compte 32 projets clés dans les secteurs de l'énergie intelligente, de l'alimentation, de la construction modulaire intelligente, des composants informatiques de pointe et des produits chimiques.

Zhang Baojuan, maire de la ville, a déclaré que Yangzhou intensifiera ses efforts pour promouvoir la reconstruction de l'industrie et les campagnes de mise à niveau de la chaîne industrielle en 2021 afin de stimuler le développement de pôles de fabrication de pointe à Yangzhou.

À court terme, la ville profitera de l'ouverture du Yangzhou Grand Canal Museum prévue le 18 juin pour accélérer la construction du parc d'exposition Sanwan Core et de huit zones d'exposition du Grand Canal National Cultural Park.

Yangzhou continuera ensuite d'étendre l'influence de l'image de marque de la ville en tant que capitale mondiale des canaux, capitale gastronomique et capitale culturelle de l'Asie de l'Est, et de développer des ressources touristiques quatre saisons à Yangzhou, a souligné Zhang.

Au cours des dernières années, Yangzhou a continué de renforcer ses secteurs de l'industrie et de la culture. Son produit régional brut a dépassé les 600 milliards de yuans en 2020. La ville est également arrivée en première place dans le classement du deuxième groupe des villes chinoises axées sur l'innovation et l'entrepreneuriat des petites et microentreprises.

