BEIJING, 18 avril 2023 /CNW/ -- La ville de Pu'er, dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, qui est située dans la « ceinture d'or » pour la plantation de café près du tropique du Cancer, avec une vaste zone chaude, des précipitations abondantes et un environnement écologique approprié, est reconnue comme la capitale du café chinois.

La photo montre des agriculteurs qui trient les fruits du caféier récoltés à la plantation de café de Yatang Valley à Pu’er, dans la province du Yunnan. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Les statistiques montrent qu'à l'heure actuelle, la zone de plantation de café dans la ville atteint 679 000 mu (environ 45 266 ha), ce qui en fait la zone principale de production de café affichant le meilleur rendement et la meilleure qualité en Chine, et un centre principal de distribution du café.

Dans le village de Nandaohe, situé dans le district de Simao de la ville, Liao Xiugui et ses familles gèrent ensemble une caféière. La culture du café à grande échelle est synonyme de richesse pour les agriculteurs. « L'apprentissage de techniques avancées de culture et de gestion permet aux agriculteurs d'augmenter progressivement la production de café et d'offrir des produits plus raffinés et exquis », a déclaré Liao Xiugui.

Deng Jialu, directeur général de Yunnan Simao Beigui Coffee Co., Ltd., explore un mode innovant d'intégration profonde du café et du tourisme dans la ville.

« Grâce à la construction de la caféière, les visiteurs peuvent non seulement se renseigner sur la culture du café dans les champs, mais aussi préparer une tasse de leur propre café, tout en se rensiegnant sur le développement du café du Yunnan », a expliqué Deng Jialu.

Au total, onze entreprises spécialisées dans le café ont vu le jour dans la ville au cours des dernières années, stimulées par la consommation du marché, les normes internationales et les politiques de soutien. Starbucks a choisi les grains de café produits dans la caféière Tianyu, dans le comté de Menglian de la ville, et la réponse du marché a été bonne.

En septembre 2020, le café de Pu'er a été inscrit dans le premier lot de produits en vertu de l'accord sur les indications géographiques entre la Chine et l'UE, ce qui favorise la reconnaissance mutuelle des produits bénéficiant d'une indication géographique entre la Chine et l'Europe et la promotion du café de Pu'er au sein du marché européen.

En janvier 2023, la Standardization Administration of China a annoncé que le café Pu'er avait été approuvé comme norme nationale et que sa version anglaise avait été approuvée, ce qui permet d'améliorer la qualité du café et de promouvoir les produits du café sur le marché international.

Avec l'ouverture du chemin de fer Chine-Laos et l'achèvement du parc industriel de transformation du café dans la ville, Pu'er deviendra probablement la première destination de la Chine pour le traitement des importations de café en provenance des pays de l'Asie du Sud-Est.

