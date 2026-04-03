BEIJING, le 3 avril 2026 /CNW/ - Une délégation composée de représentants du gouvernement, de dirigeants du secteur financier et de chefs d'entreprise, participant au Forum mondial des financiers du Sud 2026, s'est récemment rendue à Ningbo, dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine, où elle a visité les infrastructures technologiques de pointe et les sites du patrimoine culturel immatériel de la ville.

La photo montre la délégation du Forum mondial des financiers du Sud 2026 en visite au Centre national d'innovation sur le graphène à Ningbo, dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

La première étape du groupe a été le Centre national d'innovation sur le graphène, un pôle de recherche majeur pour le secteur stratégique des nouveaux matériaux en Chine. Les membres du personnel ont présenté les dernières applications de la technologie du graphène dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la santé et de l'équipement industriel.

Un gilet de refroidissement renforcé au graphène conçu pour réduire le stress thermique pour les travailleurs de l'extérieur et des usines a attiré une attention particulière, les délégués s'étant arrêtés pour l'examiner de près.

« C'est ce à quoi devrait ressembler la technologie, pas seulement les données dans un laboratoire, mais quelque chose qui améliore véritablement les conditions de travail des gens ordinaires », a déclaré Luis René Fernández Tabío, professeur à l'Université de La Havane.

Carlos Huerta, directeur du parc industriel de Nogales au Mexique, a déclaré que la visite lui a permis de mieux comprendre les capacités de Ningbo. « Je ne m'attendais pas à ce que Ningbo ait autant progressé dans le domaine des nouveaux matériaux. Cela ouvre de réelles perspectives pour une coopération plus étroite entre nos deux pays dans ce secteur », a-t-il déclaré.

La délégation s'est également rendue au Foyer international Red Peony. Les participants ont peint des motifs de pivoines en utilisant des techniques traditionnelles au pinceau, un processus que beaucoup ont trouvé méditatif.

« Une fleur a de nombreuses couches, tout comme une culture », a déclaré Luz María García, directrice générale de l'Association chilienne d'information technologique. « Le processus m'a retardé. Je crois que c'est ce qu'on appelle "l'esprit artisanal". »

Dans un village artisanal du district de Zhenhai, les délégués ont préparé des boulettes de riz gluant traditionnelles de Ningbo et se sont essayés au tressage du bambou aux côtés des artisans locaux. Ils ont ensuite visité le musée de Ningbobang, qui relate l'histoire de la ville en tant que port majeur depuis l'Antiquité et l'essor de la communauté mondiale des « marchands de Ningbo ».

« La manière dont ils se sont ouverts au monde à l'époque présente de nombreux points communs avec ce dont nous parlons aujourd'hui en matière de coopération avec les pays du Sud, à savoir l'établissement de liens fondés sur la confiance », a déclaré M. Tabío.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/350013.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949664/photo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

CONTACT : Shanshan Gu, [email protected]