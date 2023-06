BEIJING, 27 juin 2023 /CNW/ - Des représentants des médias, des universités et des groupes de réflexion se sont réunis lors d'un sous-forum des médias à Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 25 juin, pour échanger leurs points de vue sur la façon d'améliorer la capacité de communication internationale et de renforcer l'image et l'influence de la ville à l'ère des médias intelligents.

Le sous-forum sur l'avenir des médias intelligents a occupé une partie importante du Salon mondial des produits et applications d'IA de 2023, qui a débuté le 25 juin à Suzhou.

Des représentants des médias, des universités et des groupes de réflexion se réunissent le 25 juin dans le cadre d’un sous-forum des médias à Suzhou, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

S'adressant aux participants du sous-forum, Chen Xuerong, chef adjoint des services de publicité du comité municipal du PCC à Suzhou a déclaré qu'à l'ère des médias intelligents, Suzhou explore activement de nouveaux moyens de communication internationale sur Internet, tire parti de la richesse de ses ressources et améliore la capacité de communication internationale de la ville.

De plus, certains experts de l'industrie ont prononcé des discours sur des sujets pertinents et ont fait part de leurs points de vue aux participants.

Rong Zhongxia, directeur adjoint des services d'information de Xinhua Silk Road au sein des services d'information économique de la Chine (CEIS), a souligné qu'il faudrait faire davantage d'efforts pour améliorer le contenu et les méthodes de communication internationale, explorer la présentation visuelle et la narration de l'histoire de la Chine et promouvoir continuellement l'intégration profonde des moyens de communication.

Afin de mieux raconter les histoires de Suzhou, un rapport annuel sur l'image de la ville de Suzhou dans le cyberespace mondial (2022-2023) a été présenté lors du sous-forum.

Publié par le Centre Jiangsu du CEIS, le rapport utilise les technologies de l'information pour analyser les données des grands médias au pays et à l'étranger et présente une image tridimensionnelle complète de la ville de Suzhou dans le cyberespace mondial et ses caractéristiques de communication, qui fournit une série de contre-mesures à Suzhou pour renforcer sa capacité de communication internationale, améliorer son image dans le cyberespace mondial et construire la « plus belle fenêtre » pour montrer la modernisation de la Chine au monde.

On apprend que le sous-forum, organisé par l'Administration du cyberespace du comité municipal du PCC à Suzhou, a eu lieu cinq fois depuis 2018.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/334740.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140360/image_1.jpg

