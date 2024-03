BEIJING, le 15 mars 2024 /CNW/ -- La pose des voies pour un nouveau train à grande vitesse reliant Shanghai et les villes voisines de Suzhou et Huzhou a commencé le 2 mars à Shanghai.

Le chemin de fer à grande vitesse Shanghai-Suzhou-Huzhou reliera Shanghai, Suzhou de la province du Jiangsu dans l'est de la Chine et Huzhou de la province de Zhejiang dans l'est de la Chine, et aura une longueur totale de 163,7 kilomètres et sept stations.

La photo montre le chantier de construction de la voie pour le train à grande vitesse Shanghai-Suzhou-Huzhou. (Photo de Zhang Haifeng) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Le chemin de fer devrait s'étendre sur plus de 450 kilomètres. Selon un rapport récemment publié sur le compte officiel de WeChat du district de Songjiang à Shanghai, les travaux de pose des voies devraient être terminés d'ici la fin juin de cette année.

Selon le rapport, la ligne entière a été séparée en deux sections en raison de conditions d'exploitation différentes, y compris la section sans ballasts de Songjiang à Huzhou et la section avec ballasts de Songjiang à Hongqiao. La première section devrait être terminée autour du 5 avril.

Le chemin de fer a une vitesse nominale de 350 km/h entre Songjiang et Huzhou, et celle du tronçon entre Songjiang et Hongqiao est en moyenne de 120 km/h à 200 km/h.

Le chemin de fer sera prêt à entrer en service d'ici la fin de l'année. Une fois achevé, le chemin de fer renforcera le réseau de transport intégré dans le delta du fleuve Yangtze et favorisera davantage les liens économiques entre Shanghai et les villes du delta.

