BEIJING, 10 décembre 2021 /CNW/ -- Organisé par le gouvernement populaire du district de Keqiao de la ville de Shaoxing - dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine - et mis sur pied par le comité de gestion du complexe touristique de Jianhu, le concours de planification et de conception Shaoxing Jianhu a été officiellement lancé mercredi, avec comme slogan « Beyond YUE, Jianhu Revival »; le processus d'inscription de concurrents qualifiés a été enclenché.

Selon le site Internet officiel du concours, la date limite d'inscription est fixée à 16 h, le 18 février 2022.