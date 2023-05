Xinhua Silk Road : Conférence organisée pour promouvoir le développement de l'industrie de la vie et de la santé axée sur le numérique et l'IA à Wuxi, dans l'est de la Chine

BEIJING, 23 mai 2023 /CNW/ - La Conférence de Taihu Bay 2023 sur les soins de santé du futur (2023 TBHC) a eu lieu jeudi à Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, afin de permettre une meilleure intégration à la numérisation et à l'intelligence artificielle (IA) pour favoriser le développement de l'industrie de la vie et de la santé locale.

Photo du site du TBHC 2023 à Wuxi. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Avec pour thème « innovation et ouverture, intelligence numérique et santé », la TBHC de 2023 a attiré de nombreux producteurs pharmaceutiques renommés au niveau national et international, tels qu'AstraZeneca, Wuxi Biologics, Tigermed et GE Healthcare.

En tant que l'une des principales industries de Wuxi, l'industrie de la vie et de la santé dispose d'une chaîne industrielle relativement complète qui comprend des services de R-D médicale, des médicaments à base de produits chimiques, des aliments spécialisés et de l'équipement médical grâce au développement coordonné de six parcs industriels locaux ces dernières années.

En 2022, Wuxi comptait 1 605 entreprises pharmaceutiques, pour une valeur de production industrielle totale d'environ 162 262 milliards de yuans. Au premier trimestre de 2023, les grands producteurs locaux de produits médicaux ont versé 22,502 milliards de yuans à la valeur de la production, en hausse de 27,8 % par rapport à l'année précédente.

Du Xiaogang, secrétaire du comité municipal de Wuxi du Parti communiste chinois, a souhaité que davantage d'experts et d'entreprises s'associent à Wuxi pour développer activement l'infrastructure biomédicale et accélérer la formation de grappes industrielles représentatives afin d'élaborer conjointement le plan industriel de la ville.

Il a également appelé à des efforts conjoints pour faire de l'intelligence artificielle et des technologies des mégadonnées les véhicules clés de la R-D médicale, de la recherche clinique, de la production de médicaments et des traitements adjuvants.

En introduisant et en incubant davantage de projets d'amorçage et de jeunes entreprises et en encourageant davantage d'entreprises de qualité à entrer en bourse, la ville de Wuxi est prête à coopérer avec davantage de partenaires pour favoriser de nouvelles entreprises de premier ordre hautement compétitives, a déclaré M. Du.

Au cours de la conférence, la succursale du Centre national de recherche clinique du Jiangsu pour les maladies digestives a été inaugurée, tandis que des accords ont été signés pour 62 fonds biomédicaux et projets d'industrialisation, insufflant une forte vitalité à l'industrie biomédicale de la ville de Wuxi.

Outre la conférence principale, huit conférences parallèles ont également été organisées entre-temps pour mettre en commun des idées et des idées sur les investissements et le financement connexes, l'internationalisation des médicaments innovants, la recherche clinique et la transformation des réalisations.

