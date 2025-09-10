PÉKIN, 10 septembre 2025 /CNW/ - La conférence 2025 sur le développement intégré de l'Internet industriel mondial, intitulée « Une industrie intelligente pour une connectivité mondiale », s'est tenue le 6 septembre à Shenyang, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine.

La photo montre la Conférence 2025 sur le développement intégré de l’Internet industriel mondial, qui s’est tenue à Shenyang, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, le 6 septembre 2025. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En tant que forum principal de la Conférence mondiale 2025 sur l'Internet industriel qui s'est ouverte le même jour à Shenyang, l'événement a attiré près de 300 représentants de gouvernements et d'entreprises de 11 pays et régions afin d'échanger des idées sur les nouvelles tendances de développement de l'Internet industriel, dans le but de promouvoir le développement de haute qualité de l'économie industrielle mondiale.

La connectivité mondiale ne se limite pas à la technologie, a déclaré Hermano Tercius, secrétaire aux télécommunications au ministère des Communications du Brésil, ajoutant qu'outre la technologie, il fallait également faire preuve de sagesse pour construire une intelligence mondiale en matière de numérisation afin de garantir que les fruits de la prochaine révolution industrielle soient partagés par toute l'humanité.

L'initiative de la Ceinture et de la Route aidera davantage de pays en développement à approfondir leur coopération dans le cadre de projets et à créer des opportunités de développement dans le domaine de l'Internet industriel, a souligné Lucero Carreón, vice-présidente de la branche entrepreneuriale bilatérale Mexique-Chine du Conseil mexicain du commerce extérieur, de l'investissement et de la technologie.

L'objectif ultime de la collaboration mondiale dans le domaine numérique est de profiter à l'ensemble de l'industrie et de stimuler l'avenir de l'industrialisation, a commenté Ben Sassi, directeur général de la Chambre de commerce de Varsovie en Pologne.

Zhao Yongsheng, chef du district Tiexi de Shenyang, a partagé l'expérience réussie de la transformation numérique industrielle du district Tiexi.

Il a déclaré que le district de Tiexi s'était efforcé de promouvoir la modernisation intelligente des industries traditionnelles, la construction d'un internet industriel et la transformation numérique, et s'était activement engagé dans la mise en place de nouvelles infrastructures, l'agglomération industrielle numérique et la coopération internationale.

M. Zhao a ajouté qu'un groupe d'entreprises et de plateformes d'innovation de premier plan, nationales et étrangères, s'étaient successivement installées dans le district, et que de nombreux projets de démonstration d'usines intelligentes et de fabrication verte avaient été mis en œuvre avec succès.

Le programme d'échange entre entreprises de l'Internet industriel « Global Smart Tour », lancé par China Economic Information de l'agence de presse Xinhua, a été officiellement inauguré lors de l'événement.

En prenant Shenyang comme point de départ et l'événement comme occasion, le programme vise à inviter des entreprises industrielles et Internet internationales à visiter les bases de production de niveau « usine intelligente » de la Chine, et à favoriser des échanges approfondis et l'apprentissage mutuel à travers des visites sur le terrain.

