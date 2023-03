BEIJING, le 10 mars 2023 /CNW/ - La cérémonie de remise des prix du concours mondial de poésie et de prose a eu lieu le 2 mars dans le comté de Guoyang de la ville de Bozhou, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, le lieu de naissance du sage chinois Laozi.

Né en 571 avant J.-C., Laozi est l'un des plus anciens philosophes, penseurs, écrivains et historiens chinois. Il est le père fondateur du taoïsme et l'auteur de Tao Tö King.

La photo prise le 2 mars 2023 montre une représentation de Guoyang hanqiang, un genre de chant narratif traditionnel du comté de Guoyang, dans la ville de Bozhou, dans la province d’Anhui, dans l’est de la Chine, lors de la cérémonie de remise des prix. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) La photo prise le 2 mars 2023 montre des invités d’honneurs et des représentants officiels remettant des prix aux lauréats. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Une série d'événements commémoratifs pour Laozi ont marqué son 2 594e anniversaire de naissance, tels que la cérémonie de remise des prix, une représentation artistique, un forum et une sortie éducative.

Zheng Qin, un représentant du gouvernement du comté de Guoyang, s'est exprimé lors de la cérémonie de remise des prix, invitant plus de poètes, d'écrivains et d'amis à venir exposer la beauté de la nature, de l'histoire et des gens de Guoyang à travers leurs œuvres.

« Les paroles de sagesse de Laozi sont bien connues, car elles ont inspiré et guidé les Chinois du monde actuel. Le voyage d'aujourd'hui à Guoyang, la ville natale de Laozi, m'a donné de nouvelles inspirations », a déclaré Ye Dan, qui a remporté le concours de poésie.

Au total, plus de 6 000 poèmes et plus de 300 proses ont été soumis au concours. Après des rondes d'évaluation par des juges professionnels, 28 œuvres de chaque catégorie ont reçu des prix.

Ce concours est un bon exemple de la manière dont Guoyang exploite la culture de Laozi; il a accéléré le développement et la connaissance de la culture de Laozi, et a renforcé le pouvoir culturel du comté, a déclaré Chen Xianfa, célèbre poète chinois.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333132.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030130/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030131/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bao, +86-18503306162