« BOE n'a jamais cessé d'innover dans le domaine des technologies d'affichage, a déclaré Gao Wenbao, vice-président exécutif (EVP) et PDG de Display Business Group de BOE. Outre TFT-LCD et en écran flexible OLED, BOE a intensifié la recherche et le développement sur les mini/micro LED et d'autres technologies avancées et a aussi déployé une variété de technologies et de produits de pointe, propulsant le développement de l'industrie mondiale de l'affichage.

Basé sur la technologie brevetée d'écran ultra rigide ADS exclusive de BOE, une technologie à grand angle de visionnement, ADS Pro fournit une solution au niveau du système pour les produits LCD haut de gamme, ce qui représente des percées majeures dans de multiples domaines tels que le rapport de contraste dynamique ultra élevé, l'écran d'un bout en bout, la fréquence de rafraîchissement élevée et intégrée aux cellules.

BOE est devenu le premier fabricant en Chine à produire en série des écrans flexibles et pliables OLED et à les mettre sur le marché, il a lancé une vaste gamme de technologies novatrices, comme l'écran à défilement et l'affichage plein écran flexible intégré à une caméra sous l'écran, déployant ainsi un nombre illimité de possibilités pour le format des produits d'affichage.

En tant que leader mondial de la technologie Mini/Micro LED utilisant un substrat de verre, BOE a présenté son produit 8K Mini LED de 75 pouces avec plus de 5000 zones et un rapport de contraste à un million de niveaux. Grâce à son architecture exclusive à entraînement actif et à sa technologie de copie transfert à grande vitesse, BOE offre des solutions d'affichage LED de nouvelle génération, alimentées par des technologies de semi-conducteurs et des technologies d'emballage au micromètre de pointe.

BOE a également lancé l'écran à diode électroluminescente à points quantiques à matrice active (AMQLED), doté d'une technologie d'affichage de nouvelle génération, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans le domaine des boîtes quantiques photoluminescentes.

Tout en offrant des produits d'affichage novateurs aux utilisateurs du monde entier, BOE offre d'innombrables scénarios d'application grâce à sa technologie intelligente de l'IDO, créant des expériences visuelles incroyables et haussant la qualité de vie des gens.

En tirant parti de son expertise technologique en matière d'affichage et de capteurs, BOE continuera d'approfondir sa stratégie sur l'IDO (Internet des objets) axée sur l'affichage à semi-conducteurs et de travailler avec des partenaires mondiaux le long de la chaîne de l'industrie pour offrir aux utilisateurs des expériences visuelles de premier plan et des expériences extraordinaires dans leur vie quotidienne.

