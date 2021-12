À l'heure actuelle, Chery a mis sur pied six bases de recherche et de développement, dix usines, plus de 1 500 concessionnaires et points de service à l'étranger et a exporté près de 2 millions de véhicules à l'étranger.

Chery a également intensifié ses efforts pour stimuler l'innovation en matière de science et de technologie, comme les essais de choc, les puces, les batteries et l'interaction homme-machine.

Le centre d'essai de Chery Longshan effectue plus de 300 collisions réelles de véhicules et plus de 500 simulations de collisions de véhicules chaque année, ce qui peut répondre non seulement aux normes de sécurité nationales, mais également aux normes européennes et américaines. La sécurité est la priorité absolue parmi les autres principaux critères liés aux voitures, a déclaré Yin Tongyue, président de Chery Automobile.

À l'heure actuelle, Chery automobile a réalisé une interaction multimodale et multidimensionnelle. Dans l'habitacle, un équipement intelligent peut contribuer à réaliser l'interaction homme-ordinateur grâce à l'expression faciale, à la forme de la bouche et aux mouvements du corps du conducteur.

Afin de mieux servir ses clients à l'étranger, Chery coopère également avec IFLYtek, une société de communication intelligente et d'intelligence artificielle, afin de permettre aux voitures de Chery de reconnaître des langues telles que l'espagnol, le portugais, l'arabe, le persan, etc.

En outre, Chery a mis au point des produits conformes à l'environnement, aux conditions du marché et au comportement des consommateurs sur les marchés étrangers.

En Amérique du Sud, les ingénieurs de Chery améliorent la puissance des véhicules en raison des mauvaises conditions routières locales et des routes sinueuses en montagne, tandis qu'au Moyen-Orient, les ingénieurs renforcent l'étanchéisation des automobiles afin de protéger les pièces des véhicules contre l'usure causée par le sable flottant dans l'air.

En Russie, Chery a mené des milliers de sondages en personne et d'entretiens téléphoniques auprès des clients cette année. Chery a toujours été la « voiture nationale » aux yeux de la population locale et elle a remporté le titre de « marque automobile chinoise la plus populaire » en Russie à cinq reprises.

