BEIJING, 30 novembre 2022 /CNW/ - Au total, 111 accords de projet dans les domaines de l'industrie des nouveaux matériaux ont été signés lors de la deuxième conférence internationale sur l'industrie des nouveaux matériaux, qui a débuté samedi à Bengbu, dans la province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, avec un investissement total de 135,28 milliards de yuans.

La photo montre la cérémonie de signature de la 2e conférence internationale sur l’industrie des nouveaux matériaux (photo fournie à Xinhua, prise par Chen Ang) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Wang Qingxian, gouverneur de la province de l'Anhui, a déclaré qu'Anhui a accordé une grande importance au développement de l'industrie des nouveaux matériaux au cours des dernières années et l'a incluse dans les dix premières industries émergentes de la province au cours de la période du 14e plan quinquennal.

Selon lui, en saisissant cette occasion, Anhui continuera à promouvoir la coopération nationale et internationale dans le domaine des nouveaux matériaux, à promouvoir la coordination verticale et horizontale de l'industrie des nouveaux matériaux, ainsi qu'à intégrer profondément la chaîne d'innovation, chaîne industrielle, chaîne du capital et chaîne du talent.

Des activités telles que des promotions commerciales, des démonstrations de réalisations et des cérémonies de signature de projets ont eu lieu pendant la conférence. Une série de réalisations et de besoins d'innovation dans le domaine de la nouvelle industrie des matériaux à Anhui a été présentée.

À l'heure actuelle, l'industrie des nouveaux matériaux est devenue la principale direction de la transformation et de la modernisation de la ville de Bengbu. La ville se concentre sur l'application de nouveaux matériaux, le développement vigoureux de nouveaux matériaux à base de silicium et biosourcés, ainsi que la fabrication d'équipements haut de gamme.

