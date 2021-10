« Pour tous les Chinois, atteindre le rajeunissement national est non seulement un honneur commun, mais aussi une mission commune », a déclaré M. Xi, également secrétaire général du comité central du parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale.

« La Chine doit être réunifiée et elle le sera »

M. Xi a réitéré son engagement à œuvrer pour la réunification nationale par des moyens pacifiques, affirmant qu'il y va de l'intérêt des compatriotes de l'autre côté du détroit de Taïwan et de la nation chinoise. Il a aussi prévenu que « l'indépendance de Taïwan » va à l'encontre de la tendance historique et mènera à une impasse.

« La problème lié à Taïwan découle de la faiblesse et du chaos de notre nation, et il sera résolu au fur et à mesure que le rajeunissement national deviendra une réalité », a déclaré M. Xi dans son discours au Palais du peuple, à Beijing. Il a ajouté que la réunification avec Taïwan est la volonté commune de tous les Chinois.

Le président Xi a rappelé que la Chine continentale adhère aux politiques fondamentales de la réunification pacifique, que le principe « un pays, deux systèmes » confirme la politique d'une seule Chine et le consensus de 1992 et qu'elle travaille au développement pacifique de relations entre les deux rives du détroit.

Notant que la nation chinoise a une tradition honorable d'opposition à la division et de sauvegarde de l'unité, il a ajouté que « la sécession visant "l'indépendance de Taïwan" est le plus grand obstacle à la réunification nationale et un grave danger pour le rajeunissement national. »

Soulignant que la question de Taïwan relève des affaires internes de la Chine et qu'elle ne donne lieu à aucune ingérence extérieure, le président Xi a s'est dit convaincu que « la réunification complète de notre pays sera et pourra être réalisée ».

Une fatalité historique

Aspirant à un avenir brillant pour la nation chinoise, Sun a écrit un jour : « Si je crois qu'une chose est faisable, même si elle est peut-être aussi difficile que de déplacer la montagne ou de vider la mer, je la réaliserai un jour. »

Rappelant ces mots, M. Xi a déclaré samedi qu'après des années de travail acharné, le rajeunissement national de la Chine est devenu une fatalité historique, avec des institutions plus fortes, des fondations matérielles plus fermes et une attitude plus proactive.

« Les 110 dernières années nous ont montré que, pour réaliser le rajeunissement national, le peuple chinois doit avoir une force solide pour nous faire avancer, et cette force est le Parti communiste chinois (PCC) », a ajouté M. Xi.

Sur la voie du rajeunissement national, « le socialisme aux caractéristiques chinoises s'est avéré être la seule bonne voie », a-t-il souligné.

Il a également exhorté les Chinois à compter sur leurs propres efforts héroïques. « Grâce à notre courage et à nos compétences, nous surmonterons tous les risques et défis majeurs susceptibles d'entraver notre voie vers le rajeunissement national et nous sauvegarderons résolument notre souveraineté nationale, notre sécurité et nos intérêts en matière de développement », a-t-il dit.

M. Xi a incité le peuple et la nation chinoise à tirer des leçons patriotiques de la Révolution de 1911, à se serrer les coudes pendant les bons et les mauvais moments et à s'appuyer sur une solide unité pour surmonter les risques et relever les défis de l'avenir.

La réalisation du rajeunissement national nécessite non seulement un environnement national stable et uni, mais aussi un environnement international pacifique et stable, a déclaré M. Xi.

« L'agression et l'hégémonie ne sont pas dans le sang du peuple chinois », a-t-il souligné, ajoutant que la Chine restera un champion de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international et que le pays fera de son mieux pour apporter une contribution encore plus grande à l'humanité.

