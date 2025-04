XUZHOU, Chine, 17 avril 2025 /CNW/ - XCMG Technician College (le Collège), l'école professionnelle du principal fabricant d'engins de construction XCMG Machinery ( » XCMG », 000425.SZ), a reçu une lettre d'appréciation de son concessionnaire indonésien, PT. Global Machine Tools (GMT), qui a fait l'éloge du système innovant de formation des ingénieurs de service à l'étranger de XCMG, soulignant son efficacité dans l'amélioration de l'expertise technique et des capacités de service dans la région.

XCMG Technician College : un atelier mondial visant à cultiver les talents d’élite de l’industrie (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Le 1er décembre 2024, XCMG a lancé un programme de formation d'ingénieur de service en Indonésie. Plus de 30 étudiants ont suivi un cours d'un mois sur l'exploitation des camions miniers et des excavatrices au Collège, ce qui leur a permis d'obtenir des certificats de travailleur intermédiaire.

« Le XCMG Technician College se consacre à la formation de talents locaux en accord avec la stratégie globale de XCMG. « Nos professionnels d'élite renforcent l'autonomie du groupe et de ses partenaires, en aidant les clients à faire fonctionner l'équipement plus efficacement pour répondre à divers besoins d'ingénierie qui stimulent la transformation de l'industrie des machines de construction », a déclaré Kong Xiaohui, doyen adjoint du XCMG Technician College.

Dans un contexte d'urbanisation rapide des marchés émergents et de modernisation des infrastructures vieillissantes dans les économies développées, il est devenu essentiel de cultiver les talents étrangers pour fournir des services de qualité et faire progresser l'industrie vers la chaîne de valeur mondiale haut de gamme.

Le Collège a lancé des programmes pour former des talents en leur dotant des compétences conformes aux normes internationales. Les plus de 20 programmes de formation à l'étranger couvrent maintenant 25 pays de l'Initiative Belt and Road et permettent à plus de 3 000 talents, notamment :

Le programme de formation de jeunes techniciens « Blue Sea Elite », lancé en août 2021 en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Erfurt et le centre éducatif Erfurt en Allemagne , a formé plus de 400 étudiants dans 13 classes;

, a formé plus de 400 étudiants dans 13 classes; Le programme d'ingénieurs de service à l'étranger a permis de former plus de 400 talents pour le commerce mondial depuis 2021.

Le programme de responsable de livraison et de chef de produit à l'étranger a soutenu plus de 300 personnes depuis janvier 2025.

En 2022, les enseignants du du XCMG Technician College se sont rendus au Gabon, en Afrique , pour un projet de formation de six mois sur les services aux comptes clés comprenant 22 produits de machines de construction et près de 40 supports de cours développés.

« Grâce à ce programme, nous avons appris les normes chinoises en matière de compétences professionnelles, que nous pouvons partager avec d'autres universités et étudiants pour aider les travailleurs gabonais à améliorer leurs compétences et à utiliser les équipements plus efficacement », a déclaré Kassa Barnabe, enseignant à l'Université des sciences et de la technologie de Masuku.

En février, XCMG a lancé la première base de formation aux machines d'ingénierie pour l'évaluation des compétences professionnelles en Chine, stimulant la culture de talents mondiaux, partageant l'« expérience chinoise » dans le monde entier et renforçant les talents mondiaux.

