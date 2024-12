Favoriser la durabilité, l'innovation et la collaboration mondiale

SHANGHAI, 7 décembre 2024 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425), le principal fabricant chinois d'engins de construction, a annoncé la signature de contrats d'une valeur supérieure à 10 milliards CNY lors du salon bauma China 2024 qui vient de s'achever. Ces accords portent sur des équipements miniers zéro émission et intelligents, sur la fabrication de nouvelles énergies et sur des grues de grande capacité, ce qui souligne l'engagement de XCMG en faveur de solutions industrielles durables et intelligentes.

Voici quelques-uns des accords les plus marquants :

XCMG signe des contrats d'une valeur de plus de 10 milliards CNY au salon bauma China 2024 (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Dans le cadre d'un accord historique évalué à 3 milliards CNY, XCMG a signé un contrat d'équipement minier écologique avec le groupe Fortescue , l'un des plus grands producteurs de minerai de fer d'Australie occidentale. En vertu de cet accord, XCMG fournira plus de 100 unités mobiles lourdes sans émissions d'ici 2030, y compris des chargeurs sur roues électriques, des bouteurs et des niveleuses, afin de répondre à l'objectif de Fortescue d'atteindre zéro émission dans ses opérations de minerai de fer australien d'ici 2030. Le premier lot d'équipements devrait entrer en service d'ici 2026, ce qui permettra de réduire la consommation de millions de litres de combustibles fossiles au cours de son cycle de vie.

, l'un des plus grands producteurs de minerai de fer d'Australie occidentale. En vertu de cet accord, XCMG fournira plus de 100 unités mobiles lourdes sans émissions d'ici 2030, y compris des chargeurs sur roues électriques, des bouteurs et des niveleuses, afin de répondre à l'objectif de Fortescue d'atteindre zéro émission dans ses opérations de minerai de fer australien d'ici 2030. Le premier lot d'équipements devrait entrer en service d'ici 2026, ce qui permettra de réduire la consommation de millions de litres de combustibles fossiles au cours de son cycle de vie. XCMG a conclu un accord stratégique avec le groupe Tsingshan Holding pour établir l'usine de fabrication d'équipements de nouvelles énergies de XCMG-Tsingshan en Indonésie. Cette usine, premier grand site de production de XCMG en Asie du Sud-Est, marque une étape importante pour la région en tant que première installation spécialisée dans les nouveaux équipements énergétiques.

pour établir l'usine de fabrication d'équipements de nouvelles énergies de XCMG-Tsingshan en Indonésie. Cette usine, premier grand site de production de XCMG en Asie du Sud-Est, marque une étape importante pour la région en tant que première installation spécialisée dans les nouveaux équipements énergétiques. XCMG a finalisé la livraison en gros à la Chine de grues sur roues et sur chenilles d'une valeur de plus de 200 millions CNY, notamment : XCA4000 , la plus grande chargeuse tout-terrain du monde XCA2000 , connue pour sa polyvalence dans les projets d'énergie éolienne XLC18000M et XLC17000 , des grues sur chenilles innovantes pour l'installation d'éoliennes



Ces accords permettent à XCMG de consolider sa position de pionnier en matière d'équipements de construction et d'exploitation minière durables, et de progresser sur les marchés mondiaux tout en favorisant la croissance et l'innovation à long terme.

En présentant plus de 40 machines électriques et hybrides, soit 42 % du total de ses excavatrices, grues, niveleuses, machines minières, équipements routiers et machines routières exposées, XCMG a renforcé son leadership en matière de solutions d'énergie propre. Les nouveautés mondiales les plus notables ont été les suivantes :

XC9108EV , la plus grande chargeuse entièrement électrique au monde

, la plus grande chargeuse entièrement électrique au monde GR350EP , la première niveleuse minière électrique au monde

, la première niveleuse minière électrique au monde XCT100G5-1HEV , une grue hybride de 100 tonnes

, une grue hybride de 100 tonnes XE650GK-HEV, une excavatrice hydraulique hybride conçue pour l'exploitation minière

Au salon bauma China, les visiteurs ont été captivés par l'exposition d'équipements XCMG présentés dans le film à succès The Wandering Earth II, notamment l'excavatrice ambulante ET120, qui a effectué des démonstrations en direct de manœuvres complexes telles que la navigation sur les obstacles et le positionnement précis. Cette intégration de l'innovation cinématographique et de l'excellence technique a mis en évidence la vision futuriste de XCMG.

« En tant que fabricant de premier plan, fier de ses 81 ans d'histoire, XCMG a forgé un partenariat solide avec le salon bauma China depuis 1992, a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG Machinery et du groupe XCMG. Au fil des ans, cette plateforme mondiale a témoigné de notre engagement durable en faveur de l'innovation et de la collaboration, et nous a permis de travailler main dans la main avec nos partenaires mondiaux, de relever des défis et de remporter des victoires, pour un succès mutuel. »

Affichant son engagement en faveur de l'innovation et de la collaboration, XCMG présente la marque de service mondiale XCMG TrueCare et l'initiative Plan WIN-win pour le bien-être public et l'environnement lors du salon, travaillant aux côtés de partenaires mondiaux pour conduire à un succès partagé grâce à des produits et des services améliorés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2575114/XCMG_Secures_Over_CNY_10_Billion_Contracts_bauma_China_2024.jpg

SOURCE XCMG Machinery

PERSONNE-RESSOURCE : Wang Lin, [email protected]