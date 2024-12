XUZHOU, Chine, 28 décembre 2024 /CNW/ - Le World Brand Lab a officiellement lancé son produit, révélant les principales marques mondiales de cette année. XCMG Machinery (XCMG, SHE: 000425), fabricant d'équipement de construction de premier plan à l'échelle mondiale, annonce fièrement qu'elle occupe la 379e place sur la 21e liste annuelle des 500 marques les plus influentes au monde, publiée par World Brand Lab. L'entreprise se classe également au 42e rang parmi les marques chinoises et occupe une place impressionnante au 7e rang mondial dans le secteur de l'équipement industriel.

XCMG se classe au 379e rang du palmarès des 500 marques les plus influentes au monde en 2024, pour l’innovation de pointe en matière d’équipement industriel. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Le classement des 500 marques les plus influentes au monde évalue les marques en fonction de leur capacité à développer et à conquérir des marchés et à générer des profits, ce qui détermine collectivement l'influence de la marque à l'échelle mondiale. Le processus d'évaluation du World Brand Lab comprenait une évaluation complète de plus de 8 000 marques reconnues à l'échelle mondiale à l'aide d'indicateurs clés comme la part de marché, la fidélité à la marque et le leadership mondial. Notamment, les évaluations de la fidélité à la marque comprenaient les données d'iTrust Rating, tandis que les évaluations du rendement ESG (environnemental, social et de gouvernance) étaient dérivées de la vaste base de données ESG de SuperFinance.

L'équipe de recherche conjointe du World Brand Lab et de SuperFinance a découvert une tendance importante parmi les marques multinationales, les pressions croissantes de la mondialisation entraînant un virage vers des stratégies de localisation diversifiées et l'établissement des priorités en matière de rendement ESG. Les fortes corrélations entre la valeur de la marque et le rendement ESG soulignent l'importance croissante des pratiques durables.

Conformément à ces conclusions, XCMG a publié son premier rapport ESG en avril 2024 , renforçant ainsi sa transparence dans le développement des entreprises durables. À la fin de 2023, l'entreprise a réalisé des progrès importants, réduisant ses émissions totales de gaz à effet de serre de 33 269,01 tonnes, ce qui représente une diminution de 7,84 %.

Maria Jesus Saenz, directrice du laboratoire de transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique au MIT, a déclaré : « Les possibilités offertes par les jumeaux numériques dans les processus de la chaîne d'approvisionnement sont énormes, surtout lorsqu'ils sont élargis de bout en bout ». L'intégration réussie des solutions numériques de XCMG s'inscrit dans cette vision, mettant en valeur son leadership en tirant parti de la technologie pour stimuler l'excellence opérationnelle et la durabilité.

XCMG a accéléré son adoption de technologies numériques de pointe dans de multiples processus de production tout au long de 2024. En mettant en œuvre des avancées telles que le tri des matériaux basé sur la reconnaissance d'images, les systèmes de transport intelligent de navette AGV et les lignes de production de soudage robotisé à jumeau numérique, XCMG a amélioré efficacement l'automatisation et l'intelligence de la fabrication de composants tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588099/XCMG_Ranks_379th_2024_World_s_500_Most_Influential_Brands_List.jpg

