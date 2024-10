• XCMG collabore avec GMT pour lancer la campagne « Global Service Month » en Indonésie

• Inauguration de XCMG Financial Australia Pty Ltd à Melbourne, en Australie

JAKARTA, Indonésie, le 2 oct. 2024 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425) a considérablement élargi sa capacité de service dans la région de l'Asie-Pacifique (APAC) grâce à des initiatives stratégiques, y compris le lancement d'une nouvelle filiale de financement en Australie et une campagne collaborative intitulée « Global Service Month » en Indonésie. Ces changements s'inscrivent dans l'engagement continu de XCMG à améliorer son empreinte sur le marché et son service à la clientèle dans toute la région.

XCMG et GMT ont lancé conjointement le programme « Global Service Month », se concentrant sur les exigences de leurs clients en matière de service et se consacrant à l’établissement d’une marque de services de qualité supérieure pour le marché secondaire. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Yang Dongsheng, président de XCMG Group, a récemment entrepris une visite de deux semaines dans les principaux marchés de l'Asie-Pacifique, visitant des partenaires locaux et étant témoin de l'inauguration de plusieurs projets de services localisés novateurs. Cette visite comprenait des arrêts au nouveau centre technique de XCMG en Australie, au centre de pièces de rechange de XCMG en Indonésie et à sa succursale indonésienne de Kendari, et des rencontres avec de grands acteurs de l'industrie comme PT. SERVISTAMA PRO INDONESIA (SPI) en Indonésie, ainsi que Rio Tinto et Brooks en Australie.

En Australie, le mois a marqué une étape importante pour l'entreprise avec le dévoilement de XCMG Financial Australia Pty Ltd. La nouvelle plateforme financière est prête à soutenir les systèmes de financement et de gestion des risques dans toute l'Océanie, renforçant ainsi le développement des entreprises régionales. Cela fait suite au lancement en avril du centre de R-D australien, qui a renforcé la structure stratégique de XCMG dans le pays.

« En renforçant notre présence sur le marché et en élargissant nos réseaux en Australie, nous favorisons non seulement de solides partenariats, mais nous renforçons également nos capacités à répondre à la demande du marché haut de gamme », a déclaré Yang Dongsheng lors de sa visite.

De plus, Yang Dongsheng a signé des accords de projet avec Rio Tinto totalisant près de 800 millions de yuans (113 millions de dollars) plus tôt en août, propulsant les deux entités dans une nouvelle ère de leadership mondial sur le plan de l'équipement minier. Déployés dans le monde entier, y compris en Australie, les produits « intelligents » et « verts » de XCMG offrent des solutions complètes pour la construction minière, la manutention des matériaux, le développement urbain, et plus encore.

Lors de son récent voyage, Yang Dongsheng s'est également rendu en Indonésie, où il a participé à l'exposition Mining Indonesia 2024. XCMG, la marque chinoise pionnière de machines de construction qui entrera sur le marché indonésien, participe à l'exposition Mining Indonesia pour la 11e fois, en collaboration avec son distributeur GMT.

Douze produits de quatre grandes catégories ont été présentés lors de cet événement : machines d'exploitation minière et équipement de terrassement, de levage et de transport de XCMG. Trois machines électriques ont été mises en évidence : la chargeuse XC938-EV, le camion XT490 EV et le camion à benne électrique XGE105 ont attiré l'attention en raison de leurs caractéristiques écologiques.

À l'heure actuelle, XCMG améliore sa capacité concurrentielle sur le marché secondaire en Indonésie grâce à l'innovation dans toute la chaîne industrielle, créant ainsi une plus grande valeur pour ses clients. Au cours du salon, XCMG et GMT ont lancé conjointement l'événement « Global Service Month ». Cette initiative mobilisera les clients de partout en Indonésie, en mettant l'accent sur leurs exigences en matière de service et en se consacrant à l'établissement d'une marque spécialisée dans les services de qualité supérieure pour le marché secondaire.

« Faire progresser sans relâche le développement dans toute la chaîne d'approvisionnement, améliorer l'équipement minier novateur, explorer continuellement les marchés du minerai, élaborer de façon exhaustive de nouveaux champs énergétiques et des solutions de construction intelligentes, écologiques, efficaces et économiques, outiller les concessionnaires, les clients et les partenariats ensemble contribuent au renforcement des infrastructures indonésiennes », a déclaré Yang Dongsheng.

