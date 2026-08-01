PERTH, Australie, le 1er août 2026 /CNW/ -- XCMG Group a mis en avant la recherche et le développement continus, la transformation numérique de bout en bout et une localisation accrue comme trois voies clés pour faire progresser la transformation durable de l'industrie minière mondiale, lors de la conférence de Perth du Forum de Boao pour l'Asie, qui s'est tenue le 27 juillet.

XCMG présente trois pistes pour une exploitation minière plus verte au Forum de Boao 2026 à Perth

Co-organisée par le Forum de Boao pour l'Asie et Fortescue, la conférence s'est déroulée sous le thème « La prochaine phase de la coopération dans l'industrie verte ». Elle a réuni environ 200 représentants d'institutions gouvernementales, industrielles, technologiques, financières et de recherche.

Lors d'une table ronde intitulée « Enablers of Green Industry Growth - Innovation, AI and Finance Cooperation » (Les leviers de croissance de l'industrie verte - coopération en matière d'innovation, d'IA et de finance), Yang Dongsheng, président de XCMG Group et de XCMG Machinery, a partagé les points de vue de XCMG sur la transformation écologique et numérique de l'industrie minière mondiale.

« L'innovation, l'intelligence artificielle et les technologies numériques représentent un défi commun pour les industries manufacturières et minières mondiales : comment les mettre au service d'un nouvel élan vers une croissance verte », a déclaré M. Dongsheng. « La clé réside dans l'avancement de la recherche et du développement à long terme, de la transformation numérique de bout en bout et d'une localisation plus approfondie en parallèle. »

« En tant que fabricant d'équipements chinois enraciné dans l'économie réelle, XCMG va continuer à approfondir l'intégration des technologies numériques et vertes », a-t-il ajouté. « Grâce à une gamme complète d'équipements miniers et de construction à énergie nouvelle et à des solutions minières intelligentes et à faibles émissions de carbone intégrées, nous visons à fournir des équipements, des technologies et un soutien numérique pour la transition énergétique en Australie et dans le monde. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec des partenaires mondiaux pour faire croître les industries vertes et bâtir un avenir plus ouvert, inclusif, mutuellement avantageux et durable. »

M. Dongsheng a également souligné que XCMG considère l'IA comme un catalyseur clé pour des équipements plus intelligents, une exploitation autonome et une optimisation axée sur les données, aidant les clients du secteur minier à améliorer leur efficacité, à diminuer leur consommation d'énergie et à réduire leurs émissions.

Après la conférence, des délégués internationaux ont visité les installations minières de Fortescue dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale. XCMG a signé avec Fortescue la plus grande commande d'exportation de machines minières vertes de Chine. Les équipements électriques seront déployés progressivement dans les sites d'exploitation de Fortescue dans la région de Pilbara, soutenant l'engagement de l'entreprise à atteindre la carboneutralité de ses activités d'ici 2030.

XCMG a adopté une approche localisée à long terme en Australie, combinant des investissements technologiques soutenus et une expertise du marché local. Alors que l'électrification et l'exploitation autonome redessinent l'industrie, l'entreprise fait progresser les équipements à énergie nouvelle, les technologies numériques et les applications minières intelligentes.

Grâce à l'innovation technologique continue, au développement de produits à énergie nouvelle et à la fabrication écologique, XCMG fait progresser une transformation à faibles émissions de carbone dans l'ensemble de sa chaîne de valeur tout en soutenant la transition énergétique mondiale.

SOURCE XCMG Machinery

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