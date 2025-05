XUZHOU, Chine, 14 mai 2025 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425), un chef de file mondial du secteur des machines de construction, a publié son rapport annuel 2024, qui affiche un rendement exceptionnel, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires atteignant 5,976 milliards de yuans (821,866 millions de dollars), soit une augmentation de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires total demeure stable à 91,66 milliards de yuans (12,61 milliards de dollars).

Le rapport annuel 2024 de XCMG Machinery présente un développement de haute qualité qui favorise la nouvelle industrialisation (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

XCMG continue de conserver une position de chef de file dans le secteur chinois des machines de construction. Son bénéfice net non déductible a atteint 5,762 milliards de yuans (792 435 millions de dollars), soit une augmentation de 28,14 % par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute et la marge bénéficiaire nette du groupe s'améliorent continuellement, avec une augmentation importante des flux de trésorerie d'exploitation de 60,18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,720 milliards de yuans (786 660 millions de dollars). La marge nette des ventes a également augmenté de 0,89 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 6,53 % en 2024.

La part du chiffre d'affaires provenant de l'étranger a continué d'augmenter. En 2024, le chiffre d'affaires provenant de l'étranger a atteint 41,687 milliards de yuans (5,73 milliards de dollars), en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 45,48 % du chiffre d'affaires total.

Les investissements en recherche et développement de XCMG ont augmenté de 11,1 % en 2024, avec un investissement total d'environ 5,6 milliards de yuans (772,8 millions de dollars), ce qui représente 6,11 % du chiffre d'affaires. À la fin de 2024, l'entreprise comptait 7 619 employés en recherche et développement, soit une augmentation de 12,13 %. Tout au long de l'année, elle a ajouté plus de 1 600 nouveaux brevets autorisés, dont plus de 750 sont des brevets d'invention.

Développement de haute qualité et rendement du capital investi à long terme

Affichant une croissance résiliente, 2024 a été une année de percée pour XCMG, avec un développement accéléré de la transformation intelligente, de la numérisation et de l'exploitation en réseau et une croissance stable montrant un élan de développement de haute qualité.

XCMG prend les devants pour stimuler la transformation et suivre sans relâche la nouvelle voie de l'industrialisation alimentée par l'IA, accélérant un développement innovant et de haute qualité présentant ses propres caractéristiques. XCMG HANYUN met particulièrement l'accent sur les trois principaux secteurs de la fabrication intelligente, de l'Internet des véhicules et des scénarios d'applications sans pilote en tirant parti du système d'exploitation et des technologies d'IA d'HANYUN comme éléments de base.

Grâce à un développement de grande qualité et à une performance durable comme base du succès, XCMG partage les fruits du développement avec les investisseurs au moyen de dividendes en espèces, de rachats d'actions et plus encore, démontrant sa confiance par l'augmentation de la participation des principaux actionnaires, de la participation des employés et des incitatifs en actions.

En 2024, les dividendes en espèces de XCMG sont demeurés à 2,127 milliards de yuans (292 521 millions de dollars). La Société continuera de faire progresser son programme de rachat d'actions, l'initiative consistant notamment à affecter au moins 1,8 milliard de yuans (247 550 millions de dollars) aux mesures incitatives en actions et aux régimes d'actionnariat des employés, tout en consacrant un minimum de 300 millions de yuans (41,258 millions de dollars) pour annuler des actions par rachat.

XCMG poursuit sa tendance de croissance au premier trimestre de 2025, faisant état d'un bénéfice d'exploitation de 26,815 milliards de yuans (3,69 milliards de dollars), soit une augmentation de 10,92 % par rapport à l'année précédente; un bénéfice net de 2,022 milliards de yuans (278,081 millions de dollars), soit une augmentation de 26,37 % par rapport à l'année précédente; déduction faite d'un bénéfice non net de 2,007 milliards de yuans (276 018 millions de dollars), soit une augmentation de 36,88 % par rapport à l'année précédente, et des flux de trésorerie d'exploitation en hausse de près de 2,6 fois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2687565/Empowering_New_Industrialization__XCMG_Machinery_s_2024_Annual_Report_Highlights_High_Quality_Develo.jpg

