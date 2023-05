XUZHOU, Chine, 31 mai 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE: 000425) s'est retrouvée classée parmi les trois premiers sur la liste 2023 d'AccessM20 récemment publiée par Access International; cette liste répertorie plus grands fabricants d'accès au monde et énumère les revenus annuels de l'année civile précédente pour 40 des plus grands fabricants d'équipement d'accès. XCMG a progressé de deux places par rapport au classement de cinquième qu'elle détenait en 2021, et l'entreprise conserve le rang le plus élevé parmi les fabricants chinois de matériel de construction.

En 2022, XCMG a pleinement mis en œuvre sa feuille de route mondiale dédiée au développement, et réalisé d'importantes percées dans les ventes de plateformes aériennes de travail sur les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. Elle a également lancé dix produits dans trois catégories au salon bauma 2022, qui ont impressionné les visiteurs internationaux avec leurs solutions de travail aérien intelligentes, innovantes et vertes.

L'ensemble du portefeuille de plateformes aériennes de travail de XCMG a obtenu la certification CE (certification la plus stricte en Europe), ainsi que la certification ANSI en Amérique du Nord et la certification AS/NZS1418 en Australie. Aujourd'hui exportés dans plus de 60 pays et régions du monde, les équipements aériens de travail hautement performants, efficaces, sécuritaires et fiables de XCMG peuvent répondre aux diverses demandes des clients de différents marchés, et le volume des exportations continue de croître rapidement.

Les équipements de sécurité et de lutte contre les incendies de XCMG ont remporté une série de prix et récompenses en 2022, et XCMG a notamment été reconnue comme une entreprise nationale offrant des avantages en matière de propriété intellectuelle. La plateforme aérienne de travail à bras droit XGS28ACK de la série Smart Cloud K a été nommée l'un des « 50 meilleurs engins de construction en Chine » en 2022.

Déterminée à être cheffe de file du développement au sein de l'industrie grâce à ses innovations technologiques, XCMG a beaucoup investi dans le développement de nouveaux produits, y compris le XGS70K, un monte-charge télescopique sans précédent.

XCMG innove continuellement dans la recherche et le développement de produits d'équipements verts et de nouveaux équipements énergétiques, et vient de lancer une gamme de produits électriques haute performance, dont la première plateforme aérienne de travail à bras articulé GTBZ14JD, les modèles phares XGA22ACK et XGS28ACK de la série Smart Cloud K, et les chariots élévateurs à ciseaux XG1523RT et G1823RT.

« En misant sur ses années de réalisations technologiques, XCMG a pris les rênes des activités de développement au sein de l'industrie avec des percées majeures en matière de sécurité des produits, de durabilité et de maniabilité, toutes obtenues grâce aux équipements intelligents, à la fabrication automatisée, à des composants de base modularisés, et à la gestion numérique, créant ainsi une plus grande valeur pour nos clients et nos partenaires », a déclaré Li Qianjin, président adjoint de XCMG Machinery.

