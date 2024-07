XUZHOU, Chine, 12 juillet 2024 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE: 000425, XCMG) a obtenu la 63e place dans le classement des 500 marques chinoises les plus reconnues en 2024 de World Brand Lab, avec une valeur de marque de 127,136 milliards de yuans (17,474 milliards de dollars américains). Cette réalisation marque la onzième année consécutive de l'entreprise à la tête du secteur des machines de construction, ce qui témoigne de son leadership soutenu et de ses stratégies novatrices.

Le classement de World Brand Lab est fondé sur une analyse exhaustive, y compris des recherches sur les consommateurs, une analyse concurrentielle et des prévisions des revenus futurs de l'entreprise. Les revenus annuels ajustés de l'entreprise, l'indice de valeur ajoutée de la marque et le coefficient de force de la marque sont des mesures clés utilisées dans la présente évaluation. Célébrant sa 21e année de production de rapports en 2024, l'entreprise atteint un seuil d'entrée 500 millions de yuans à 38,26 milliards de yuans depuis sa création.

Steve Woolgar, président du comité universitaire du World Brand Lab et professeur émérite en marketing à l'Université d'Oxford, a déclaré : « Au cours des 20 dernières années, j'ai été témoin de l'essor remarquable des marques chinoises, dont certaines ont déjà eu une forte influence mondiale. »

XCMG Machinery illustre cette tendance avec des activités s'étendant à plus de 190 pays et régions le long des itinéraires de la Belt and Road Initiative. L'entreprise compte plus de six millions d'abonnés sur les médias sociaux, mettant en valeur un style de marque dynamique fréquemment présenté lors d'événements internationaux d'envergure.

Le World Brand Lab évalue la fidélité à la marque à l'aide des données d'évaluation d'iTrust Rating. Il évalue le leadership de la marque, notamment en ce qui concerne les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), en faisant référence à la base de données ESG de SuperFinance. De plus, il s'appuie sur les évaluations des émissions de carbone de Carboncare International pour promouvoir la mise en œuvre d'une étiquette d'émissions de carbone sur les marques.

En ce qui concerne les mesures de développement durable prises par XCMG Machinery dans le cadre de son engagement envers la gérance de l'environnement :

En 2022, la Société a lancé un programme de mesures pour le plafond des émissions de carbone et la carboneutralité, décrivant et détaillant la planification, la mise en œuvre et les mesures de protection réelles des parcours de transformation durable.

En 2023 seulement, la consommation d'énergie nouvelle représentait environ 19,64 %.

Les bornes de recharge ont fourni environ 804 906,89 kWh aux utilisateurs externes.

Les réductions comprenaient des eaux usées d'environ 86 207,25 tonnes et des émissions de gaz résiduaire d'environ 16 599 903 mètres cubes.

La conformité avec le traitement des déchets dangereux a atteint 100 %.

Afin de promouvoir davantage les pratiques commerciales durables à l'échelle mondiale, XCMG a publié son rapport sur la gouvernance environnementale et sociale pour 2023.

