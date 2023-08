XCMG Machinery a participé à l'ensemble du processus de conception et de développement du premier satellite minier chinois, qui a été lancé récemment

XUZHOU, Chine, 25 août 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425) mène la prochaine révolution du développement des engins miniers avec des produits d'équipement et des technologies de pointe en milieu de travail. Le 23 juillet dernier, CUMT Nanhu, le premier satellite minier chinois, conçu et développé conjointement par XCMG, l'Université chinoise des mines et de la technologie, et Skysight, a été lancé avec succès au niveau du centre de lancement de satellites de Taiyuan.

XCMG a participé au processus complet de conception et de développement du premier satellite minier chinois CUMT Nanhu, et sera l’un de ses futurs utilisateurs. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Le satellite en bande X synchronisé avec le soleil est en fait une constellation de satellites de télédétection multimodes, qui combine la SAR, l'optique et l'infrarouge thermique, et qui offre une excellente performance ainsi qu'une longue durée de vie. Il sera utilisé dans les domaines de l'exploration et de la conception minières, du développement de l'industrie minière, de l'exploitation minière intelligente, ainsi que pour obtenir des alertes rapides en cas de catastrophe géologique, pour la planification sécuritaire des activités minières, pour la gestion des pentes des sites miniers, pour assurer l'utilisation complète des mines abandonnées et pour réhabiliter les mines vertes.

XCMG a participé au processus complet de conception et de développement du satellite CUMT Nanhu et sera l'un de ses futurs utilisateurs. Ce satellite permettra une planification unifiée du personnel, des véhicules et des sites pour obtenir une répartition intégrée, une visualisation de la plateforme de commande et un déploiement intelligent, ce qui améliorera le niveau de sécurité, réduira les coûts d'exploitation et diminuera les interventions manuelles. Il jouera un rôle clé dans la construction de mines sûres, intelligentes, vertes et écologiques.

« XCMG Mining Machinery se concentre sur l'application des technologies de l'information, y compris l'Internet des véhicules, l'Internet des objets, l'informatique en nuage et les mégadonnées. Nous faisons converger de façon organique tous les liens opérationnels, de la R et D aux procédés, en passant par la fabrication, l'assemblage, les scénarios d'équipement et d'application, le marché, les ventes et les services, pour assurer la gestion du cycle complet et la mise en place d'une base solide d'infrastructures numériques, le tout afin d'accélérer la transformation numérique des industries manufacturières traditionnelles », a déclaré Yang Dongsheng, président et chef de la direction de XCMG.

Pendant ce temps, de l'autre côté de la terre, le duo d'exploitation minière géant de XCMG, composé d'une excavatrice hydraulique électrique XE4000E de 400 tonnes et d'un camion minier rigide XDE260 à double pont de 260 tonnes, travaille 24 heures sur 24 dans une exploitation minière à ciel ouvert en Équateur pour relever avec facilité et élégance les défis que constituent la lourde charge de travail, la poussière en hauteur et la forte intensité.

Au mois de juillet, 15 excavatrices de XCMG, dont les modèles XE490DK, 370CA et XE215C, ont commencé à travailler dans l'une des mines d'or de Phu Bia Mining au Laos, site qui possède des réserves prouvées d'un million d'onces d'or et de 5 millions d'onces d'argent.

