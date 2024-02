XUZHOU, Chine, 3 février 2024 /CNW/ - Le palmarès Forbes China 30&30 des innovateurs de la mondialisation reconnaît XCMG Machinery (SHE : 000425, « XCMG ») en tant que marque de premier plan pour son énorme succès sur les marchés internationaux ainsi que pour ses innovations pionnières qui font progresser le développement de l'industrie mondiale.

Le palmarès Forbes China 30&30 célèbre les marques chinoises qui connaissent une croissance robuste à l'échelle mondiale et qui sont à la fine pointe de l'innovation. En 80 ans, XCMG est devenue une entreprise de pointe dans le domaine de la machinerie de construction, avec une compétitivité et une influence à l'échelle mondiale et une marque emblématique dans l'industrie de la fabrication d'équipement en Chine, couvrant 95 % des pays participant à l'initiative « Belt and Road ».

« Nous sommes très honorés d'être reconnus comme l'une des grandes marques de la mondialisation et de l'innovation. XCMG s'engage à offrir les meilleurs produits et services à ses clients dans le monde entier, et nous continuerons de faire progresser les innovations technologiques et le développement commercial intégré en tant que chef de file de l'industrie mondiale des machines de construction », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

Ses revenus internationaux ont représenté 40 % de ses revenus totaux de janvier à octobre 2023.

Un développement de grande qualité mène au succès mondial

Le 23 décembre 2023, XCMG a officiellement établi son centre mondial d'approvisionnement afin d'éliminer les obstacles des modèles d'organisation et d'exploitation traditionnels, ainsi que des processus, des systèmes et des mécanismes pour réaliser un développement global et synergique, en intégrant toutes les ressources disponibles et en créant une plus grande valeur par la transformation des achats de valeur.

Entre-temps, XCMG a également inauguré le pôle d'activité international et a annoncé les 14 régions d'opérations mondiales pour soutenir la gestion élaborée des activités à l'étranger, qui fait également partie de la stratégie d'opération internationale « 1+14+N » du groupe pour faire face aux changements, accélérer la transformation et obtenir un succès continu.

Le World Brand Lab a publié la liste des 500 marques les plus influentes du monde en 2023 le 13 décembre à New York, et XCMG a été reconnue comme l'une de ces marques en se classant au 382e rang, le meilleur classement de toutes les entreprises chinoises de fabrication de machinerie de construction. La marque XCMG est aujourd'hui évaluée à 113,619 milliards de yuans (15,94 milliards de dollars américains).

« En tant que l'une des plus importantes entreprises de fabrication de machinerie de construction en Chine, XCMG s'est toujours fermement engagée à bâtir une chaîne industrielle de calibre mondial et à contribuer à bâtir un avenir meilleur avec des produits et des services de grande qualité », a déclaré M. Yang Dongsheng.

