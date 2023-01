XCMG Machinery dévoile une cible d'exploitation, un développement industriel et une synergie de gestion en plein essor en 2022

XUZHOU, Chine, le 3 janv. 2023 /CNW/ - XCMG machinery (SHE : 000425) a déclaré de solides résultats sur les plans de l'exploitation et du développement industriel en 2022, contrairement aux tendances du marché, pour atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards de yuans (14,36 milliards de dollars américains) pendant trois années consécutives.

XCMG Machinery fait état de solides résultats d’exploitation et de sa domination de l’industrie en 2022. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

XCMG est le premier fabricant de machines de construction en Chine et le troisième dans le monde. Malgré la tendance à la baisse du marché de la machinerie, sa part de marché globale pour les 12 catégories a augmenté de 3,04 % et, dans le secteur des camions lourds, elle s'est classée au huitième rang. De plus, les ventes de camions lourds propulsés par les énergies nouvelles ont augmenté de 343 % par rapport à l'année précédente, soit le deuxième meilleur résultat de l'industrie.

Ses revenus sur le marché international de janvier à novembre ont augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente, ce qui la classe maintenant au premier rang dans le secteur chinois des machines de construction pour les revenus d'exploitation, le bénéfice net et le rendement des capitaux propres.

En 2022, XCMG a non seulement consolidé sa position dominante dans la recherche-développement et la fabrication de machines de construction, mais elle a aussi réalisé des percées dans les industries émergentes, tout en accélérant sa transition vers les technologies intelligentes.

Les cinq principales industries de XCMG, à savoir le levage, le béton, la voirie, le terrassement et l'empilage, continuent d'être dominantes. Les revenus de ses 10 nouveaux secteurs industriels stratégiques, dont les machineries minières, agricoles et d'ouvrages aériens, ont augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente.

Le secteur des véhicules commerciaux de XCMG a connu une croissance en 2022. De janvier à novembre, les ventes de véhicules d'énergies nouvelles ont augmenté de 308 % par rapport à l'année précédente et représentaient plus de 30 % du total. Les ventes de camions-bennes géants ont augmenté de 37,4 % de janvier à novembre par rapport à l'année précédente et représentent maintenant 21,29 % de la part de marché. XCMG a également établi un premier système de cadre industriel pour le développement de produits de camions légers et lancé la série Hanchi.

En mettant l'accent sur le contrôle autonome, la sécurité et la stabilité, XCMG a réalisé des percées majeures dans les composants de base, et son projet de partenariat pour les éléments de batterie est en voie de réalisation.

XCMG a investi dans 21 projets industriels, notamment dans des bases de fabrication de technologies intelligentes pour la machinerie de fondation, de port et de levage.

En outre, comme elle croit fermement en la philosophie de « soutien avec amour », XCMG mène activement des projets de responsabilité sociale à travers le monde, tout en formant un grand nombre de techniciens locaux et de travailleurs industriels qualifiés grâce à une production et une exploitation localisées dans des pays comme le Brésil, l'Inde et l'Allemagne. Ses projets internationaux de bien-être public, comme le projet de caves à eau en Afrique et le concours Défi des créateurs X, ont aidé de nombreuses personnes et communautés.

