XUZHOU, Chine, le 7 juin 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) s'est classé au 3e rang des fabricants d'équipement d'origine (FEO) selon le récent rapport Yellow Table publié par le magazine International Construction, une filiale de la société internationale de médias KHL Group. XCMG a conservé les trois premiers rangs du classement pendant trois années consécutives.

XCMG Machinery consolide sa troisième position sur le classement Yellow Table de KHL Group, dominant le marché des FEO chinois. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Le rapport Yellow Table classe les 50 premiers fabricants d'équipement d'origine (FEO) mondiaux selon les revenus de vente en 2022. En dépit des influences du cycle économique et de la relation étroite entre l'industrie des machines de construction et la demande globale et les investissements fixes, XCMG a déclaré des revenus totaux de 93,817 milliards de yuans (13,20 milliards de dollars US), dont 27,838 milliards de yuans (3,92 milliards de dollars US) de recettes provenant d'outre-mer, une croissance de 50,5 % sur un an, représentant 30 % du chiffre d'affaires total de XCMG, avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 21,63 milliards de yuans (3,04 milliards de dollars US), soit une augmentation de 70,5 % sur un an.

Grâce à des produits de haute performance et à un fort rayonnement de la marque, plusieurs unités commerciales de XCMG, y compris l'excavation, le levage, le terrassement et les machines routières, ont connu une croissance exponentielle avec des parts de marché accrues et des classements de premier plan à l'échelle mondiale.

En 2022, XCMG a livré de grands lots de produits sur les marchés de pointe en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans les pays participants à l'initiative « Belt and Road ». Elle a exporté la grue tout-terrain de 800 tonnes à Singapour, la grue éolienne de 2 000 tonnes en Bosnie-Herzégovine, établissant ainsi une série de records d'exportation.

XCMG a réalisé des ventes et livré avec succès l'ensemble du portefeuille de produits de grues en Europe, ce qui en fait la seule entreprise à exporter des ensembles complets de machines de levage en lots sur le marché européen. L'équipement d'excavation de XCMG a obtenu des critiques élogieuses aux États-Unis, tandis que le premier ministre et le ministre des Transports de la Nouvelle-Zélande ont fait l'éloge de ses nouveaux produits énergétiques électriques. Les niveleuses minières GR5505, que XCMG a développées en partenariat avec Rio Tinto, ont été expédiées pour opérer dans des mines en Australie.

Entre-temps, XCMG a sans cesse réalisé des percées en matière de R-D et de fabrication de nouveaux produits d'équipement énergétique écologique, faisant ainsi progresser la stratégie de développement durable pour une nouvelle infrastructure verte et intelligente, à faibles émissions de carbone.

« Je pense qu'un nombre croissant de personnes se rendent compte que les véhicules électriques peuvent constituer une approche très importante pour la décarbonisation, et au cours des cinq prochaines années, il y aura de plus en plus de nouveaux produits énergétiques, qui atteindront probablement l'échelle de 30 %, a déclaré M. Liu Jiansen, vice-président de XCMG.

