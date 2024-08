Le contrat de plus de 110 millions de dollars américains entre XCMG et Rio Tinto SimFer prévoit la livraison de dizaines de camions miniers et de niveleuses minières pour la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde

CONAKRY, Guinée, 22 août 2024 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425, « XCMG »), le principal fabricant d'équipement de construction au monde, a conclu un accord-cadre historique mondial de coopération avec Rio Tinto, le plus grand producteur de minerai de fer au monde à Conakry, capitale de la Guinée. Un autre énoncé des travaux pour le projet de minerai de fer dans le Simandou, la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde, a également fait l'objet d'une entente entre XCMG et Rio Tinto SimFer, une coentreprise entre le gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto et Chalco Iron Ore Holdings, impliquant la fourniture d'une gamme complète d'équipements miniers de base d'une valeur de plus de 110 millions de dollars américains, y compris plus de 34 camions miniers de 230 tonnes et des dizaines de grandes niveleuses minières de 350 et 550 chevaux-vapeur, d'équipement auxiliaire et de chargeuses et excavatrices pour la production de masse.

Le contrat de plus de 110 millions de dollars américains entre XCMG et Rio Tinto SimFer prévoit la livraison de dizaines de camions miniers et de niveleuses minières pour la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Liu Jiansen, vice-président de XCMG Machinery, a exprimé son enthousiasme au sujet du partenariat. « C'est le début d'une nouvelle coopération amicale de haut niveau entre XCMG et Rio Tinto, qui démontre davantage nos capacités de pointe en matière de technologie et d'innovation dans le domaine de l'équipement minier lourd. Au fil des ans, XCMG et Rio Tinto ont développé une amitié profonde grâce à la coopération. Nous sommes honorés de fournir des ensembles complets d'équipement minier de grande qualité pour le projet Simandou en Afrique de l'Ouest. Nous remercions Rio Tinto de nous faire confiance. »

L'énoncé des travaux du projet minier sur place, qui fait appel aux efforts des deux entreprises pour contribuer à l'exploitation minière du projet Simandou, devrait avoir des répercussions positives importantes sur les collectivités locales en créant des emplois et en améliorant les compétences techniques des résidents. Les deux entreprises sont déterminées à investir dans des programmes de formation professionnelle qui favoriseront le développement communautaire dans la zone minière.

Située dans le sud-est de la République de Guinée, la chaîne de montagnes de Simandou abrite une partie du minerai de fer dont la teneur est la plus élevée au monde, ce qui lui confère une très grande importance sur les marchés minéraux internationaux.

« À la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel, nous sommes heureux d'attribuer le contrat de HME à XCMG, une entreprise de renommée internationale, a déclaré Chris Aitchison, directeur général de SimFer. Ce contrat, avec ses dispositions robustes pour le développement communautaire et la formation technique, reflète les engagements de nos partenaires du projet à maximiser les avantages du projet Simandou grâce au contenu local, à la priorisation de l'emploi local et au perfectionnement des compétences, et l'investissement dans les compétences professionnelles et techniques. »

« Le projet Simandou peut être un moteur clé de la croissance en Guinée, en servant de catalyseur à une nouvelle vague d'investissement, en construisant le tissu entrepreneurial du pays et en soutenant le développement dans tout le pays. Grâce à la promotion du contenu local et à l'investissement dans les collectivités locales, qui sont toutes deux intégrées à ce contrat, nous pouvons exploiter tout le potentiel de transformation du projet », a déclaré Aboubacar Koulibaly, chef de Rio Tinto en Guinée.

