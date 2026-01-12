XUZHOU, Chine, 12 janv. 2026 /CNW/ - XCMG Machinery (SHE : 000425) commence l'année 2026 sur une note positive avec des livraisons par lots multiples d'une vaste gamme de produits aux clients tant au pays qu'à l'étranger. Les expéditions en vrac ont entrepris leur voyage vers l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, entre autres pour soutenir les projets mondiaux de construction et le développement d'infrastructures à faibles émissions de carbone.

Le 1er janvier, avec la première grue au monde XCA4000 en tête, près de 30 géants de l'acier se sont assemblés pour un déploiement d'une valeur totale de près de 200 millions de CNY (28,66 millions de dollars américains).

XCMG Machinery a envoyé des centaines d'excavatrices et de chargeurs de moyenne et grande jauge sur des sites miniers en Chine et à l'étranger, annonçant une nouvelle année d'expansion mondiale avec une valeur totale de commande supérieure à un milliard de yuans, fournissant un solide soutien en équipement pour le développement minier mondial :

La flotte minière intelligente, comprenant 190 unités de XE215C et 7 unités de pelles sur chenilles XE335G, 2 unités de pelles sur roues XE150WD et d'autres machines, effectuera des tâches précises de démontage, d'excavation, de chargement et de nivellement sur des sites miniers au Myanmar.

La flotte de chargement écologique qui réunit le chargeur électrique pur le plus gros tonnage au monde XC9150-EV, le chargeur hybride de capacité de charge le plus élevé au monde dans sa catégorie XC9260XE, et le chargeur électrique pur le plus vendu XC9108-EV. Le XC9260XE est équipé d'un système d'entraînement électrique haute tension, qui améliore l'efficacité de la transmission de plus de 20% par rapport aux systèmes hydrauliques traditionnels, réduit la consommation de carburant de plus de 20% et réduit les émissions de carbone de plus de 200 tonnes par unité par an.

Entre-temps, des dizaines de plates-formes de travail aériennes XCMG sont parties le 7 janvier sur les marchés mondiaux, avec les nacelles élévatrices à flèche haute portée XGS50K, XGA16ACK, XGA20ACK et XGA22ACK, les nacelles élévatrices à ciseaux de série 8-16 mètres, ainsi que les télescopes XT2506E et XT5017K, répondant pleinement aux exigences des différents scénarios de construction dans le monde entier.

XCMG Sanitation a annoncé un départ prometteur avec l'envoi en Afrique de plus de 20 unités de compacteurs à chargement arrière de 20 mètres cubes. La conception entièrement scellée du modèle réduit efficacement la pollution secondaire lors des transferts de déchets ; le fonctionnement convivial et la haute efficacité en font le véhicule idéal pour les zones densément peuplées. Avec les principaux avantages d'une grande capacité, d'un taux de compression élevé et d'une conception robuste et fiable de la superstructure, la série de véhicules de compactage des déchets de XCMG est maintenant entrée dans 22 pays.

Pendant ce temps, XCMG a obtenu une commande pour plus de 300 chariots électriques sur le marché européen, avec le premier lot de 60 nouveaux chariots électriques de la série KP expédiés avec succès. Pour l'Asie du Sud-Est, plus d'une centaine de chariots élévateurs et plus de dix machines portatives électriques personnalisées ont également expédié partiellement le premier lot.

Grâce au modèle « Produit + Service + Solution », XCMG offre un support de cycle de vie via un système de service intelligent, soutenu par un réseau international de la chaîne d'approvisionnement et des centres régionaux de pièces de rechange. XCMG s'engage à offrir à ses clients dans le monde entier, des solutions d'équipements intégrés très efficaces, fiables et écologiques, leur permettant de minimiser les coûts d'exploitation et de maximiser la création de valeur.

