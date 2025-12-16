XUZHOU, Chine, 16 décembre 2025 /CNW/ - L'entreprise XCMG Machinery (SHE : 000425) a été officiellement reconnue comme l'une des premières usines intelligentes de pointe en Chine, l'échelon national le plus élevé de la fabrication intelligente, à la Conférence mondiale WIMC 2025. Ce titre prestigieux, attribué à seulement 15 entreprises dans tout le pays par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, en partenariat avec cinq autres autorités gouvernementales, signifie que les capacités de fabrication intelligente de XCMG représentent le summum du secteur manufacturier chinois.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre de la campagne chinoise « Smart Factory Gradient Cultivation Initiative » (« Initiative de promotion des niveaux d'usine intelligente »), lancée en 2024 à l'échelle nationale pour accompagner systématiquement la progression des fabricants à travers quatre niveaux de développement : niveaux de base, avancé, d'excellence et de pointe. L'usine intelligente de pointe est le niveau le plus élevé, qui constitue la référence absolue en matière de transformation numérique, de collaboration en réseau et d'innovation intelligente. Le projet « Global Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Mobile Cranes » (« Usine intelligente de grues mobiles pour une livraison agile personnalisée au niveau mondial ») de XCMG a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse qui justifie la place de l'entreprise sur la liste.

« La reconnaissance de XCMG comme usine intelligente de pointe vient fondamentalement soutenir notre orientation stratégique et notre innovation continue dans le domaine de la fabrication intelligente », a déclaré Yang Dongsheng, président du groupe XCMG et de XCMG Machinery. « Elle valide notre approche systématique de la résolution des principaux défis de la fabrication personnalisée à l'échelle mondiale. »

Lors de la conférence, l'entreprise XCMG s'est associée à d'autres usines de pointe désignées pour lancer la « Pioneer Action Plan Joint Initiative » (« Initiative conjointe pour un plan d'action des usines de pointe »). « Nous nous attachons à appliquer un modèle ouvert de collaboration », poursuit Yang. « XCMG partagera et transposera de façon proactive son modèle "Seven-Star Pioneer" ("Usine de pointe sept étoiles") sur ses 35 bases mondiales et auprès de ses plus de 120 partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes concrètement déterminés à contribuer à faire du pôle de machines de construction de Xuzhou une plaque tournante de classe mondiale et à favoriser la progression de l'ensemble du secteur manufacturier vers des normes de haute qualité. »

Le modèle « Seven-Star Pioneer » : un plan de personnalisation agile au niveau mondial

Cette distinction nationale se fonde sur la réponse stratégique apportée par XCMG à une difficulté essentielle de l'industrie : comment personnaliser en souplesse et à grande échelle des services de fabrication très distincts. La réponse de l'entreprise est son modèle exclusif « Seven-Star Pioneer », un plan opérationnel complet qui stimule l'innovation profonde dans quatre domaines d'activité clés : R & D générative, livraison agile, opérations intelligentes et gestion d'usines de jumeaux numériques. Ce cadre améliore systématiquement trois capacités cruciales : l'autonomisation des entreprises fondée sur l'IA, la technologie indépendante et contrôlable, la reproduction et la promotion des modèles. Centré sur le client, le modèle établit une boucle de bout en bout, de la commande initiale à la livraison sur le chantier, afin de réduire de 55 % la durée du cycle entre la commande et la livraison, tout en offrant une visibilité et une traçabilité mondiales complètes pour l'ensemble des activités, des ressources et de la logistique.

Un modèle propulsé par la stratégie des « cinq mille » en vue d'une intégration approfondie entre l'IA et les machines de construction

Le fonctionnement sans faille du modèle « Seven-Star Pioneer » est rendu possible par son moteur technologique : la stratégie des « cinq mille ». Cette stratégie fondamentale, qui englobe la puissance de calcul (pétaflops), les données, les modèles, les scénarios et les talents, est axée sur la création d'agents autonomes de veille industrielle destinés à la R & D et au contrôle de la production. Son objectif est de faire évoluer les sites de fabrication pour transformer les installations automatisées en un écosystème intelligent capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches en toute autonomie, et ainsi de construire une intelligence globale synergique à partir des capacités isolées de chaque outil numérique.

Un modèle appliqué dans l'usine intelligente primée « Customized Agile Delivery »

La fusion du modèle stratégique et du noyau d'IA est réalisée et validée physiquement dans la « Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Construction Machinery » (« Usine intelligente de machines de construction pour une livraison agile personnalisée ») de XCMG. Intégrant la 5G à l'échelle de l'usine, des jumeaux numériques en temps réel et des plateformes de collaboration mondiales, elle maîtrise un paradigme de production souple : « très diversifié, à faible volume et hautement personnalisé ». Cela permet une double transformation : une propulsion du modèle de production de la « production de masse » vers la « personnalisation de précision », et l'évolution du modèle économique de la « vente de produits » vers la « fourniture de solutions globales et de services intégrés ».

Pierre angulaire de la primauté mondiale durable de XCMG, les résultats éprouvés de cette usine ont été salués parmi les « 10 avancées scientifiques et technologiques mondiales dans le domaine de la fabrication intelligente en 2025 ».

