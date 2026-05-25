SYMBOLE BOURSIER : GKO

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Xavier Harland (l'« Acquéreur ») annonce qu'il a acquis le 25 mai 2025 la propriété de 232 933 actions catégorie A (« Actions ordinaires ») du capital social de Corporation Geekco Technologies (l' « Émetteur » ou « Geekco ») au prix de 0,12 $ par action, pour une considération totale de 27 952,05 $ dans le cadre d'un placement privé sous la dispense de titres émis en règlement d'une dette de l'Émetteur (le « Placement privé »), soit en contrepartie du règlement complet d'une débenture que l'Acquéreur avait souscrite auprès de Geekco.

Immédiatement avant la clôture du Placement privé, l'acquéreur contrôlait directement ou indirectement par avec ses alliés 7 054 896 Actions ordinaires qui représentaient 6,0 % des Actions ordinaires alors émises et en circulation ou 10,0 % sur une base partiellement diluée si tous leurs titres convertibles étaient exercés.

Compte tenu de la clôture du règlement de dettes par Geekco annoncé par communiqué le 25 mai 2026, suivant l'acquisition des 232 933 Actions ordinaires par l'Acquéreur, sa propriété ou son contrôle direct ou indirect avec ses alliés d'Actions ordinaires est maintenant de 5,5 % sur une base non diluée et de 8,9 % sur une base partiellement diluée si tous leurs titres convertibles étaient exercés.

L'Acquéreur a acquis les Actions ordinaires à des fins d'investissement uniquement.

La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée, et n'a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Geekco Technologies inc

Pour plus d'information ou pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter : Xavier Harland, Téléphone : (514) 773-7507