HENRI HARLAND ACQUIERT DES ACTIONS ORDINAIRES DE GEEKCO

SYMBOLE BOURSIER : TEQ

ROSEMÈRE, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Henri Harland (l'« Acquéreur ») annonce qu'il a acquis le 5 mai 2026 la propriété de 4 460 500 actions de catégorie A (« Actions ordinaires ») du capital social de Corporation Geekco Technologies (« Geekco ») au prix de 0,05 $ par action, pour une considération totale de 223 025 $ dans le cadre d'un placement privé sous la dispense de titres émis en règlement d'une dette de Geekco (le « Placement privé »).

Immédiatement avant la clôture du Placement privé, l'Acquéreur contrôlait directement ou indirectement par avec ses alliés 17 156 528 Actions ordinaires qui représentent 15,3 % des Actions ordinaires alors émises et en circulation ou 19,2 % sur une base partiellement diluée si tous leurs titres convertibles étaient exercés.

L'acquisition des 4 460 500 Actions ordinaires par l'Acquéreur a fait augmenter à 18,5 % la propriété ou le contrôle direct ou indirect avec ses alliés d'Actions ordinaires sur une base non diluée et l'a fait augmenter à 22,1 % sur une base partiellement diluée si tous leurs titres convertibles étaient exercés.

L'Acquéreur a acquis les Actions ordinaires à des fins d'investissement uniquement.

La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée, et n'a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Geekco Technologies inc

Pour plus d'information ou pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter : Henri Harland, Téléphone : (514) 246-9734