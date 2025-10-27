MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Corporation Geekco Technologies - (la « Société » ou « Geekco ») (TSXV : GKO), est heureuse d'annoncer un placement privé sans courtier (le « Placement») d'un minimum de 14 700 000 unités et d'un maximum de 17 000 000 unités au prix de 0,05 $ par unité (chacune une « Unité ») pour un produit brut minimum de 735 000 $ et maximum de 850 000 $. Chaque Unité comprend une (1) action de catégorie A du capital social de la Société (chacune une « Action ordinaire ») et un (1) bon de souscription (chacun un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une (1) Action ordinaire supplémentaire au prix de 0,08 $ jusqu'à trois (3) ans suivant leur date d'émission.

La Société entend utiliser le produit brut net du Placement pour sa campagne marketing, le développement et l'amélioration continue de son application ainsi que pour son fonds de roulement et à des fins générales.

Tout intermédiaire pourra recevoir une commission en espèces équivalente à au plus 7 % du produit brut des souscriptions d'Unités introduites par cet intermédiaire et à un nombre de bons de souscription d'intermédiaire égal à au plus 7 % du nombre d'Unités souscrites par des souscripteurs introduits par son intermédiaire. Chaque bon de souscription d'intermédiaire aura les mêmes termes que les Bons de souscription inclus dans les Unités.

Le Placement sera effectué auprès d'investisseurs résidents au Canada en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté (la « Dispense de l'émetteur coté ») en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et en s'appuyant sur les amendements établis par le Canadian Securities Administrators Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption et la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté. Sujet aux règles et politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et les restrictions prescrites par la Dispense de l'émetteur coté, les titres émis en vertu de la Dispense de l'émetteur coté ne seront pas assujettis à une période de détention obligatoire en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Il est possible d'accéder au document d'offre (le « Document d'offre ») relatif à ce Placement sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site web de la Société à l'adresse www.geekcotechnologies.com. Il est recommandé aux investisseurs éventuels de lire ce Document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

Le Placement peut clôturer en de multiples tranches, au gré de la Société, avec une clôture finale de se réaliser au plus tard le 8 décembre 2025. Le Placement est sujet aux conditions usuelles, incluant l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, incluant l'approbation finale de la Bourse et toute autre approbations réglementaires applicables.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de l'État en vigueur ou d'être exemptés de cette inscription.

Placement privé antérieur

Pour faire suite à ses communiqués de presse datés du 29 août et du 26 septembre 2025, la Société annonce concurremment qu'elle ne poursuivra pas de clôtures supplémentaires pour son placement privé annoncé précédemment, dans le cadre duquel 107 500 $ ont été recueillis.

Mise en garde relative à l'information prospective

Le présent communiqué de presse et le Document d'offre renferment de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les termes « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « continuer », « estimer », « objectif », « continu », « peut », « pourrait », « devrait », « projet », « croire », « planifier », « plans », « avoir l'intention de », « stratégie » ainsi que les termes semblables, ou encore les verbes conjugués au conditionnel ou au futur, sont utilisés pour désigner l'information prospective ou les énoncés prospectifs. Sans limiter la portée de ce qui précède, le présent communiqué de presse et le Document d'offre renferment de l'information prospective et des énoncés prospectifs qui portent sur les dépenses futures prévues, les objectifs et les plans d'affaires de la Société, l'affectation du produit du financement, l'échéancier et le montant des dépenses futures, et d'autres questions similaires. De par sa nature, l'information prospective comporte des risques et des impondérables connus et inconnus, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la Société et imprévisibles. Par conséquent, les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement des résultats attendus indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, les suivants : risque de prix associé aux bourses, la gestion du risque de crédit, risque de liquidité, et risque de taux d'intérêt. De plus, l'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et comprend, entre autres, les attentes et les convictions de la direction, notamment le fait que la Société puisse obtenir du financement; la réception en temps opportun des approbations gouvernementales, y compris l'approbation des autorités de réglementation des territoires où la Société est susceptible d'exercer des activités; le moment où ces activités pourront démarrer et la réussite de ces activités; ainsi que la capacité de la Société à exécuter son plan d'affaires comme prévu. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces impondérables se concrétisaient ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats indiqués. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tâché de cerner les risques, les impondérables et les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart important entre les prévisions et les résultats réels, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux objectifs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard, à moins que les lois applicables ne l'exigent expressément. L'information prospective et les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse et le Document d'offre ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et du Document d'offre, et la Société ne s'engage aucunement à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois applicables l'exigent.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-scène des solutions technologiques qui font évoluer la nouvelle manière de faire du marketing tout en stimulant et dynamisant l'économie de chaque ville et chaque quartier en faisant interagir les consommateurs et les commerçants comme jamais auparavant. Son application Tell Me permet aux utilisateurs de découvrir les commerces autour d'eux en temps réel à l'aide de la carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de se trouver un emploi. Les commerçants augmentent ainsi leur achalandage et leur visibilité tout en recrutant leurs futurs employés. Tout ça dans la même application.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Geekco Technologies inc

Pour plus d'information, veuillez contacter : Corporation Geekco Technologies, Mario Beaulieu, Chef de la direction, Téléphone : (514) 402-6334