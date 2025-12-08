MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Corporation Geekco Technologies - (la « Société » ou « Geekco ») (TSXV: GKO), annonce la prolongation jusqu'au 7 janvier 2026 du placement privé sans courtier annoncé précédemment le 27 octobre 2025 et le converti d'un placement sous la dispense pour financement de l'émetteur coté, qui est donc retiré, en un placement lancé en vertu d'autres dispenses de prospectus tels que pour des investisseurs qualifiés (le « Placement»). Le Placement révisé sera maintenant d'un produit brut maximum de 1 000 000 $ (20 000 000 unités) sans minimum. Chaque unité au prix de 0,05 $ (chacune une « Unité ») comprendra toujours une (1) action de catégorie A du capital social de la Société (chacune une « Action ordinaire ») et un (1) bon de souscription (chacun un « Bon de souscription ») mais chaque Bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une (1) Action ordinaire supplémentaire au prix révisé de 0,05 $ jusqu'à trois (3) ans suivant leur date d'émission.

La Société entend utiliser le produit brut net du Placement pour sa campagne marketing, le développement et l'amélioration continue de son application ainsi que pour son fonds de roulement et à des fins générales.

Tout intermédiaire pourra recevoir une commission en espèces équivalente à au plus 7 % du produit brut des souscriptions d'Unités introduites par cet intermédiaire et à un nombre de bons de souscription d'intermédiaire égal à au plus 7 % du nombre d'Unités souscrites par des souscripteurs introduits par son intermédiaire. Chaque bon de souscription d'intermédiaire aura les mêmes termes que les Bons de souscription inclus dans les Unités.

Le Placement est sujet aux conditions usuelles, incluant l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, incluant l'approbation finale de la Bourse et toute autre approbations réglementaires applicables. Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription et bons de souscription d'intermédiaire sera assujetti à une restriction à la revente de quatre mois et un jour à compter de leur date d'émission.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-scène des solutions technologiques qui font évoluer la nouvelle manière de faire du marketing tout en stimulant et dynamisant l'économie de chaque ville et chaque quartier en faisant interagir les consommateurs et les commerçants comme jamais auparavant. Son application Tell Me permet aux utilisateurs de découvrir les commerces autour d'eux en temps réel à l'aide de la carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de se trouver un emploi. Les commerçants augmentent ainsi leur achalandage et leur visibilité tout en recrutant leurs futurs employés. Tout ça dans la même application.

