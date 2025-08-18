World Press Photo Montréal 2025 - Voir et comprendre la pauvreté au Québec

Intitulée Regards sur la pauvreté au Québec, l'exposition regroupe 30 photographies percutantes prises par le professeur Landry. Ces images, issues d'un travail rigoureux de recherche, révèlent des scènes de pauvreté humaines, captées aux quatre coins du Québec. Elles s'appuient sur les résultats d'une vaste étude menée par son équipe de recherche portant sur les représentations de la pauvreté dans la province.

En plus de ces clichés, le public découvrira des données saisissantes recueillies lors d'entrevues et de sondages réalisés auprès de la population. L'exposition met en lumière les préjugés persistants envers les personnes en situation de pauvreté, préjugés qui influencent encore aujourd'hui les discours parlementaires et les politiques publiques.

« Notre équipe est honorée d'accueillir cette exposition lucide, sensible et profondément humaine. Plus de 70 000 visiteurs croiseront des portraits, des regards et des témoignages incarnés avec justesse par la lentille de Normand Landry, initiateur de cette précieuse collaboration. Puissions-nous éveiller les consciences et les gestes face à ces réalités persistantes », souligne Yann Fortier, directeur général et commissaire de l'exposition World Press Photo Montréal.

Quelques faits frappants

85% des Québécois francophones estiment que la pauvreté a augmenté au cours des 10 dernières années.

80% pensent que le gouvernement n'en fait pas assez.

À peine 6% des interventions parlementaires mentionnent la pauvreté.

Les femmes parlementaires en parlent 2 fois plus que leurs collègues masculins.

Activités autour de l'exposition

Deux activités complémentaires viendront enrichir l'exposition du professeur Landry. D'une part, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse offrira une visite commentée intitulée « La pauvreté au Québec : arrêt sur image, 30 poses en 30 minutes ». D'autre part, un exposé synthèse des résultats du projet de recherche sur les représentations de la pauvreté au Québec sera présenté le 9 septembre au Musée Pointe-à-Callière par la Chaire sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes au Québec. Ces activités permettront au public d'approfondir sa compréhension des enjeux soulevés par l'exposition.

L'équipe de recherche

L'exposition du professeur Landry présente les photographies et les résultats de recherche d'un projet mené en partenariat avec l'Université TÉLUQ, le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD), le Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

« En croisant l'art photographique et les savoirs scientifiques, cette exposition vise à bousculer notre perception de la pauvreté au Québec et à remettre en question notre rapport à cet enjeu de société majeur. Elle cherche à susciter une réflexion publique en profondeur sur les façons dont nous abordons la pauvreté. Ce n'est qu'en interrogeant ce rapport que nous pourrons repenser collectivement les mesures que nous mettons en place pour y faire face », souligne Normand Landry, professeur à l'Université TÉLUQ et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains.

« À l'Université TÉLUQ, nous croyons fermement que la connaissance doit éclairer l'action. Cette exposition illustre avec force le rôle que joue la recherche universitaire dans la compréhension des grands enjeux de société. C'est avec fierté que nous soutenons des travaux qui donnent une voix aux réalités trop souvent invisibilisées », affirme Marc-André Carle, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'Université TÉLUQ.

Le professeur Normand Landry est disponible pour des entrevues afin de discuter de son travail photographique ainsi des résultats de ses plus récents travaux de recherche.

Pour tout savoir

Expo World Press Photo Montréal 2025

27 août au 13 octobre 2025

Marché Bonsecours, Montréal

Billets en vente uniquement à l'entrée

À propos de l'Expo World Press Photo Montréal

Événement incontournable de la rentrée culturelle montréalaise, l'exposition World Press Photo Montréal accueille chaque année plus de 65 000 visiteurs. Cette prestigieuse exposition internationale, organisée depuis 1955 par la fondation World Press Photo, réunit les meilleures images photojournalistiques du monde entier. En 2025, le jury a sélectionné les photographies lauréates parmi plus de 59 000 soumises par près de 3800 photographes de 141 pays.

L'Université TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre entièrement à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

