Perfectionner ses compétences orales avec LinguaTÉLUQ

QUÉBEC, le 5 mars 2025 /CNW/ - L'Université TÉLUQ lance LinguaTÉLUQ, une plateforme pour améliorer ses compétences d'interaction orale en langues secondes.

Financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, cette plateforme a été conçue pour les étudiantes et étudiants des cours de langue de l'Université TÉLUQ. Elle leur permet de pratiquer le français, l'anglais ou l'espagnol lors de courtes sessions en ligne avec des formateurs et formatrices de pratique orale.

Pour tous les niveaux

LinguaTÉLUQ propose des activités adaptées à quatre niveaux d'apprentissage.

Premiers pas : Pour les novices souhaitant explorer les bases d'une langue.

: Pour les novices souhaitant explorer les bases d'une langue. Débutant : Pour les personnes capables de s'exprimer dans des contextes familiers.

: Pour les personnes capables de s'exprimer dans des contextes familiers. Intermédiaire : Pour les personnes ayant une bonne maîtrise des structures complexes.

: Pour les personnes ayant une bonne maîtrise des structures complexes. Avancé : Pour les personnes à l'aise avec des discussions approfondies.

Chaque niveau s'accompagne de fiches thématiques (arts, sciences, économie, etc.) pour assurer une pratique ciblée et stimulante.

Un apprentissage efficace

LinguaTÉLUQ offre une expérience d'apprentissage structurée, comprenant des étapes de préparation, de participation et de réinvestissement. Les apprenants et apprenantes explorent des ressources multimédias, participent à des sessions personnalisées en ligne et améliorent leur prononciation, leur vocabulaire et leur grammaire. Des exercices et des discussions libres permettent également d'approfondir ses connaissances.

Un accompagnement personnalisé

Les formateurs et formatrices de pratique orale créent un environnement bienveillant et stimulant pour encourager les échanges. Les apprenantes et apprenants sont invités à prendre des risques, à voir leurs erreurs comme des occasions d'apprentissage et à progresser à leur rythme.

Les sessions de formation se réservent dans un calendrier en ligne. On peut également joindre une communauté active grâce à des forums thématiques.

Maxime Charbonneau, étudiant, témoigne :

« J'apprécie beaucoup la plateforme LinguaTÉLUQ, car elle me permet de pratiquer activement l'anglais à l'oral. La plateforme est un bon complément aux cours de langue qui sont offerts de façon autonome à la TÉLUQ. Les conversations avec les formateurs donnent l'occasion de mettre en pratique des connaissances théoriques apprises lors des cours et de recevoir de la rétroaction rapide. »

Les trois instigateurs de cette initiative, les professeurs en langue Robin Martin-Couture, Maura Cruz Enríquez et Nancy Gagné, ont mis en commun leur expertise en didactique des langues et en pédagogie numérique pour concevoir une approche interactive favorisant un apprentissage dynamique et immersif.

« LinguaTÉLUQ va dans le sens de la mission de l'Université TÉLUQ, qui est de rendre l'apprentissage accessible, flexible et de qualité pour tous, déclare Nancy Gagné, directrice du Département Sciences humaines, Lettres et Communication à l'Université TÉLUQ. En offrant une plateforme interactive pour l'amélioration des compétences orales dans une langue seconde, nous permettons à nos étudiantes et étudiants de pratiquer dans un environnement enrichissant et stimulant, tout en favorisant l'autonomie et l'interaction. »

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 140 programmes et 530 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Source : Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et du recrutement étudiant, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]